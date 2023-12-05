Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy
yaklaşımlarÖzkan YıkıcıSri Lanka - Özkan Yıkıcı
yazarın tüm yazıları:
Özkan Yıkıcı

Sri Lanka – Özkan Yıkıcı

Yeniçağ podcastını dinleyin

60 kişi tarafından okundu

Yakın dönemdeki siyasal gelişmeler önemlidir. Özellikle dönemeçlerdeki tutumlar ve sonrasında olanları doğru anlamak, gelecek düşünce oluşturmada katgıları epey fazladır. Kıbrıs gerçeğimizle de hareket edersek, ikibinler dönemi doğru anlaşılmalıdır. Üstelik sistemin kriz ve tek olma paradoksuları da kafamızın bir yerinde olmalıdır.

Sizi yirmibir yıl öncesine getiriyorum. Yer Oslo. Oslo o dönemler, genelikle yapılan sorunların görüşme merkezlerinden biriydi. Filistin İsrail, Türkiye devleti ve PKK gibi birçok iç sorunlar Osloda düzenlenen konferanslarla zemin yoklanıyordu. Hat da Filistin ve bazı konular Oslo anlaşmasıyla bilinmektedir. Tabi ayni denemelerin Kıbrısla alakalı da gerçekleştirildiği de biliniyor. Sadece, Kıbrısla ilgili bu girişimler nedense sesizlik karanlıkta brakılıp tartışılmaktan uzak tutuldu. Sadece suçlama ve başarısızlık ihdiyacında lafı edildi.

Önemli bir anlaşma da Osloda, yirmibir yıl önce Beş Aralıkta ilan edildi. Konu Tamilerdi. Süren iç savaş sonrası Osloda taraflar bir araya getirilir. Uluslararası kesimlerin de o dönemki uzlaştırma hamleleriyle de Sirilanka Tamil anlaşması yapıldı. Fedral Sirilanka ile Tamilere bazı haklar tanındı. Bu sistemin önemli başarısı diye epey probagandalaştırıldı. Tıpkı İsrail ve Filistin anlaşmaları gibi. Üstelik İsrail Filistin anlaşması Beyaz Sarayda kutlandı..

Ancak, sistemin özellikle gidişatı, taraflardan Sri lanka devletinin kaypaklık yapnasına da neden oluyordu. Doksanlarda başlayan ve epey süren bu tür sorun çözme yöntelmlerinden biri olan Oslo durağı, ikibin sekiz ekonomik finans krizinin ABD vurması ve Rusya Gürcistana mgirmesiyle taşlar yerinden oynadı. Oluşan boşluklar daha da genişleyince, bazı ülkelere de daha göreceli davranma şansını fırsatlaştırdı.

Sirilanka devleti Tamiler ile yapılan anlaşmaya uymama tavrına girdi. Sistemin bazı güçleriyle yaptığı anlaşmalarla resmen Tamil olayına yeşil ışık alıyordu. Çine vereceği limanlar, ingilterenin daha da ekonomik siyasal etki alanı aşması ile İsrail istihbaratıyla ortak operasyon anlaşmaların bir anda Sirilanka için uluslararası fırsat penceresini anlatı. Buna bir de uymayarak ve provakasyonlarla Tamilerin üzerine gidince, zemin de kendiliğinden oluştu. Ansızın büyük gürültüyle Tamil Kaplanlarına terörist diye saldırı algıları uyguladılar. Peşinden uluslararası koordinasyon yardımı da alan Sirilanka ordusu hemen harekete geçti. Böylelikle ikibinlerde biraz şaşalaştırdıkları barış süreçleri birden toplu katliyamlar sıçramasına gelindi.

Sirilanka ordusu büyük toplu katliyamlar yaptı. Tanilerin elinde olan topraklarda büyük yıkım yaptılar. Uluslararası çevreler sesiz kaldılar. Hindistan dahi Tamilerin konusunu deyil de Tamil örgütlerinin yenilip, ülkesindeki tamin Nadu eyletinin de bağımsızlık eylimlerinin giderilmesine yöneldi. Sonuçta ikibindokuzda büyük katliyam yapıldı. Birçok görüşe göre ise olan Tamil soykırımıdır.

Tamiler katliyamı bir anda ülkelerin iç sorunlarında ikili politik tartışmayı da yaratı. Oslo tipi barışçıl mı yoksa Sirilankanın Tamil katliyamlı toplui imhamı sorularında yoğunlaştı. İkibinsekiz krizleri ile oluşan göreceli tutumlar meyvelerini salt Sirilanka deyil birçok benzer sorunlarda yansıtı. Keşmir, Trikye, Karabağ ve şimdi Gazze. İsterseniz Kürt sorununa da ayni bakışın birincil olduğunu ekleyin.***

Kısaca, yirmibir yıl önce Sirilanka ile devam eden, “barışçıl Oslo” süreçleri ikibin sekiz ekonomik kriz ve sisyasal daha da göreceleşme tutumları ise içsel sorunları şidet ve katliyamla çözme dönemlerine geçiş olarak yaşandı. Peki Sirilankada sonradan nemi oldu: benzerleri gibi katliyam sonrası artan Sinhalci ırkçı tutum seçimle gelen faşist yönetimlere evrildi. Kısa zaman önce de Sirilankada ayaklanan halk ile bu faşist otoriteleşme süreci zayıflatılmaya çalışındı. Tamil katliyamcısı ve seçimle gelen devlet başkanının sarayı dahi basıldı. Benzer gelişmeler birçok ülkede de yaşandı. Yakın tarih bu nedenle doğru okunup süreçlerindeki farklılaşma koşullarını yerine oturtmak önemlidir. Sirilanka Tamil olayı da bunların önemlilerinden biridir. Hele de ilgili ülkede ezilen kesim iseniz.

Önceki İçerik
İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Ahmet Tuğcu
Sonraki İçerik
“Birleşmemiş” Milletler Örgütü… – Fikret Başkaya
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
160AboneAbone Ol

yazılar

Devamını Göster
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 041223
01:00:28
Video thumbnail
Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 041223
58:46
"Gündem" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Ahmet Tuğcu
56:00
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu İzzet İzcan
58:40
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayşemden Akın ile tarikatlı gündemi değerlendiriyor
48:41
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Layık Topcan Mesutoğlu ile gündemi değerlendiriyor
01:01:04

Yeniçağ Podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor

.Canlı yayın

Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor

.Canlı yayın

Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ayer Yarkıner ile gündemi değerlendiriyor

.Canlı yayın

İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Jale Refik Rogers

.Canlı yayın