“Meclis adım atmazsa 18 Ocak’ta cezaevine girecek”

Ertuğrul SENOVA

Vicdani retçi Mustafa Hürben, bugün ikinci kez Lefkoşa’daki Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, vicdani ret ile ilgili bir yasa olmadığını, bu konuda çalışma yapması gereken mercinin Meclis olduğuna dikkat çekti ve davayı 18 Ocak 2024’e erteledi.

Dava gününe kadar Savcılığın davayı geri çekmemesi veya Meclisin vicdani ret ile ilgili bir yasa üretmemesi durumunda Mustafa Hürben, askerliği reddettiği gerekçesiyle cezaevine gönderilecek.

Hürben’e destek için çok sayıda vicdani retçi ve demokratın yanı sıra CTP Milletvekilleri Sami Özuslu, Doğuş Derya ve Ceyhun Birinci mahkeme önüne geldi, destek belirtti.

Dava sonrası basına açıklamalar yapıldı.

Avukat Öncel Polili:

“Kendisine verilecek her türlü cezaya razıdır. Seferberliğe gitmeyecektir”

Mahkeme çıkışı açıklama yapan Hürben’in avukatı Öncel Polili, ne yazık ki vicdani ret ile ilgili düzenlemelerin henüz yapılmadığını ifade etti, bu konuda AiHM’deki davaların sürdüğünü anımsattı.

Mustafa Hürben’in zorlunlu askerlik ve seferberliğe gitmeyi reddettiğini ifade eden Polili, “Kendisine verilecek her türlü cezaya razıdır. Seferberliğe gitmeyecektir” şeklinde konuştu.

Vicdani Ret İnisiyatifi’nden Murat Kanatlı:

“Eğer Meclis girişim yapmazsa 18 Ocak’ta Mustafa, cezaevinde ilk akşam yemeğini yiyecek”

Vicdani Ret İnisiyatifi’nden vicdani retçi Murat Kanatlı ise 18 Ocak 2024 tarihinde Askeri Mahkemede bir dava daha gerçekleşeceğini ve bu davada Mustafa Hürben’in hapse gönderileceğini açıkladı.

Yargıcın özetle Yüksek Mahkeme kararlarına atıf yaparak, vicdani ret ile ilgili bir yasa olmadığını ve bu konuda çalışma yapması gereken mercinin Meclis olduğunun altını çizdiğini belirtti.

Kanatlı, “Bu bakımdan uzayacak bir konu yok. Eğer savcılık davasını geri cekmezse ya da Meclis girişim yapmazsa 18 Ocak akşamı Mustafa, cezaevinde ilk akşam yemeğini yiyecek” dedi. Kanatlı, “Eğer Mustafa’nın 18 Ocak’ta Cezaevine girmesini istemiyorlarsa Meclise açık çağrımızdır, bir çalışma gerçekleştirmeliler” şeklinde konuştu.

Kanatlı, inisiyatif olarak bu süreci bir kampanyaya dönüştüreceklerini de belirterek, tüm vicdani retçileri ve demokratları 18 Ocak günü Askeri Mahkeme önüne davet etti.

Kanatlı, “Mustafa’nın yanlız olmadığını söyleyeceğiz. Çünkü vicdanı ret haktır. Bu hakkı alana kadar bedeli ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Vicdani Retçi Mustafa Hürben:

“Destek için gelenler, benim için değil; bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanç duydukları için buradalar”

Mustafa Hürben ise kısa bir açıklama yaparak kendisine destek veren herkese teşekkür etti, “Buraya gelen insanlar benim için gelmedi. Gelme sebepleri, bir şeylerin değişmesine duydukları inançtır” ifadelerini kullandı.

16 Kasım tarihinde çıktığı ilk davanın ardından YENİDÜZEN’e konuşan Hürben, “Ben bir suç işlemiyorum. İnandığım şey için mücadele ediyorum” demişti.