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anti-militarist habervicdani redKıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi’nden dayanışma çağrısı
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Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi’nden dayanışma çağrısı

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Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçilerin yargılanmasının sürdüğünü duyurarak, tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerini, yarın Askeri Mahkeme önündeki buluşmaya çağırdı…

Yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani ret hakkının açıkça tanınmasına, çeşitli siyasi parti ve örgütün birçok açıklamasında vicdani ret hakkının tanınması çağrı yapılmasına, Meclis’te bu yönde yasa değişikliklerinin konuşulmasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanmasının sürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, “Geçmişte yasa değişikliği görüşmelerinde belirtmiştik, Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği gibi düzenleme yapması gereken kurum yasa koyucudur ve bu yapılmadığı sürece vicdani retçilerin hapsedilme tehlikesi sürecek” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kıbrıs’ın kuzeyinde Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani ret hakkının açıkça tanınması, çeşitli siyasi parti ve örgütün birçok açıklamasında vicdani ret hakkının tanınması çağrı yapılmasına, mecliste bu yönde yasa değişikliklerinin konuşulmasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanması sürüyor…

Geçmişte Yasa Değişikliği görüşmelerinde belirtmiştik, Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği gibi düzenleme yapması gereken kurum yasa koyucudur ve bu yapılmadığı sürece vicdani retçilerin hapsedilme tehlikesi sürecek…

Böylesi koşullarda, YARIN yeniden, bir kez daha sonu cezaevinde bitme olasılığı çok yüksek olan, Mustafa Hürben’in Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edecek…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerini, YARIN 14 Aralık, Perşembe günü, 13:00’de Askeri Mahkeme önündeki buluşmaya çağırırız…

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