Entelektüel sefalet- ezber tazelemek – Hayati Yaşamsal

“Filistinlilerin, İsrail devletinin varlığını kabul etmesini sağlamak, İsrail’in de Siyonist saplantıdan arınmasını teşvik etmek”

Kaynak: “Antisemitizm ve İsrail Devlet Politikalarını Eleştirmek!” – Niyazi Kızılyürek-Yeni düzen Gazetesi

Vay be………..

Onca kitap kemirip, onca mürekkep yalayıp, onca kalem oynatıp, onca Üniversitede ders verip, şimdi ise Avrupa Parlementosu milletvekili olarak Filistililerin İsrail’in Yerleşimci Kolonize Apartheid devletinin hükümdarlığını Kabul etmelerini “SAĞLAMA” fikri, ve

Buna karşın Ancak ve ancak İsrail’in de Siyonist saplantıdan arınmasını “TEŞVİK ETME” çabasını görmek,

İNSANI ŞAŞIRTIYOR,

Sayın Kızılyürek’in bu hallere düşmesi nasıl izah edilebilir?

“Sınıfsal sebepler” desek kaba ve köşeli kaçabilir.

Şahsî menfaatler desek, haksızlık etmiş olurmuyuz bilinmez.

En temizi, bir “atasözü”ne başvurmak gerek :

“Bunca Cehalet (Entelektüel Sefalet)* ancak tahsille mümkün.”

*(parantez içindekiler bana ait)

Hele o tahsil, Emperyal Çıkarlar uğruna Filistinin vaadedilmiş topraklarında ancak ve ancak İsrail’in Yerleşimci Kolonize Apartheid devletinin hükümdarlığı gerekliliğine tüm yerli Filistin halkını özendirmek ve isteklendirme ekolüne bağlı olmak ise.

Sayın Kızılyürek’in dile getirdiği, Filistililerin İsrail’in Yerleşimci Kolonize Apartheid devletini Kabul etmelerini “SAĞLAMA” fikri, buna karşın Ancak ve ancak İsrail’in de Siyonist saplantıdan arınmasını “TEŞVİK ETME” çabası, “Emperyal Anglo-Amerikan Aklı”nın bir aldatmacasıdır.

Sayın Kızılyürek, Avrupa Parlementosu 2024 seçimlerine yeniden katılma hazırlıklarınızdan biraz zaman ayırıp, “Jews Voice for Peace” örgütü’nün facebook sayfasındaki “JVP’de anti-Siyonistlerle gurur duyuyoruz. Peki ama Siyonizm nedir ve neden karşıyız?” yazısını dikkate alınız.

Çünkü, Siyonizm nedir ve neden Yerleşimci Kolonize Dinsel Irkçı Aparthied İsrail devletine karşı olduklarını açıklayarak, size cevap veriyor.

https://www.facebook.com/jewishvoiceforpeace

“JVP’de anti-Siyonistlerle gurur duyuyoruz.

Peki ama Siyonizm nedir ve neden karşıyız?

Siyonizm, kurucularının deyimiyle, açıkça “sömürgeci” bir ideolojidir.

Siyonizm, Yahudi güvenliğinin sadece Yahudi’ye ait bir ulus devleti gerektirdiğini iddia eden 19. yüzyıl siyasi ideolojisidir.

1948’de Siyonist milisler Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurdu, Filistinliler üzerinde askeri bir işgal başlattı ve Yahudi yasal üstünlüğü sistemi – ırkçılık.

75 yıldır Siyonizm, İsrail ordusu tarafından Filistinlilere yapılan katliamları, köylerin ve zeytinliklerin yıkılmasını, kontrol noktaları ve duvarları olan aileleri birbirinden ayıran askeri işgali meşrulaştırmak için kullanıldı.

Siyonizmi ve İsrail devletini savunan İsrail hükümeti ve ABD Yahudi kurumları, Siyonizmin kaçınılmaz olduğunu, Yahudi olmanın da Siyonist olduğunu düşünmemizi istiyorlar.

Anti-Siyonistler olarak baskı tarihimizi biliyoruz ama cevap olarak Siyonizmi reddediyoruz. Güvenliğimizin dayanışma ve ortak bir gelecek içinde olduğunu biliyoruz.

Siyonizmin Yahudi öz kararlılığı için bir hareket olduğu iddialarına aldanmayın – asla olmadı. Zorluğa rağmen diaspora Yahudileri gelişen topluluklar, kültürel uygulamalar ve tarihler yarattılar.

Siyonizm var olduğu sürece buna muhalif olan Yahudiler vardı.

Yahudi İşçi Grubu’ndan Albert Einstein ve Hannah Arendt’e; Hajo Meyer’den Judith Butler’a. 2019 yılında Tzedek Chicago ABD’deki ilk anti-Siyonist sinagog oldu.

Bu Yahudiler sadece Filistin halkını zorla ele geçirmesinden dolayı Siyonizme karşı çıkmakla kalmadılar, Siyonizmi yalan bir söz olarak gördüler. YAHUDİLERİN ANTİSEMİTİZMDEN KURTULUŞUNUN ASKERİ BİR DEVLETTE güç bulmaya sınırlı olması gerektiği fikrini reddettiler.

Başkalarını boyun eğdirirken militarizm yoluyla baskıdan sığınmak, dayanışmayla tüm güvenlik yollarını kapatır.

ANTİ-SİYONİZM, ANTİ-KOLONİ VE ANTİ-EMPERYALİST’TİR. SİYONİZMİ YIKMAK İSTİYORSAK BU ÇERÇEVEYLE ÖNCÜLÜK ETMELİYİZ.

Ancak Siyonizmin ne olduğunu görüp başkalarıyla dayanışma talep edebiliriz.