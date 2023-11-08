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YKP, Madrid’de düzenlenecek Avrupalılar Forumu’na katılacak

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Avrupa Sol Partisi

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde 7. Avrupalılar Forumu 10-12 Kasım tarihlerinde Madrid’de gerçekleştirilecek. YKP, Genel Sekreter Murat Kanatlı ile birlikte 3 kişilik heyetle toplantılara katılacak…

Yüzlerce siyasi parti, sendika ve emek örgütünün katılacağı toplantılarda emek mücadelesinden ekolojiye, göçmen haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine dair mücadelelere ait çeşitli konular, “Barış, Sosyal ve İklim Adaleti İçin” başlığı ile gerçekleşecek…

10 Kasım saat 14:00’te Forum açılış oturumu ile başlayacak… Birbirinden farklı paralel oturumlarla devam edecek olan Forum, 12 Kasım Pazar günü tamamlanacak…  İlk gün oturumları, “İş dönüşümü bağlamında Avrupa’da sosyal ilerleme için toplumsal mücadeleler”, “Sermaye için değil halk için para” başlıklarında olacak. Cuma günü ise “Barışçıl Avrupa ve ötesini inşa etmek: Küresel Güvenlik için Kolektif Stratejiler” başlıklı oturum ile devam edecek ve “Siyasi Konferans: Zafer İçin Solu Güçlendirmek. Demokratik, Sosyal ve Ekolojik Alternatifleri Şekillendirmek” başlıklı konferans ile sonra erecek…

Cumartesi günü ayrıca “Devletin rolü”, “Avrupa entegrasyonunun geleceği”, “Enerji ve iklim değişikliği”, “SOL: Sığınma ve göçmen hakları: AB’nin kavgacı politikalarına alternatif”, “Avrupa’nın Geleceği: Demokratik mi, distopik mi?” başlıklı çalıştaylar da gerçekleşecek… Cumartesi günü Forum, “Ekolojik geçiş, hedefler ve araçlar” başlıklı oturum ile devam edecek ve “Yunanistan, İspanya ve Portekiz’de diktatörlüğün sona ermesinin 50. yıldönümü / Aşırı sağa karşı mücadele” çalıştayı ile sonra erecek

12 Kasım Pazar günü ise sonuç bildirgesi ve eylem planlarının konuşulup, 8. Avrupalar Forumunun hazırlıklarının başlatılacağı Değerlendirme Oturumu ile Forum sona erecek…

3 gün içinde ayrı ayrı Feminist, Gençlik, Kültür, Sendikalar ve Parlamenterler Asambleleri de gerçekleştirile-cek. YKP heyeti, 9 Kasım’da adadan ayrılacak ve 12 Kasım’da adaya dönecek…

 

  1. Avrupalılar Forumu tam programı:

https://europeanforum.eu/wp-content/uploads/2023/11/EN-Draft-program-European-Forum-1.pdf

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