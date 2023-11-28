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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
56:30
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Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
58:57
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Layık Topcan Mesutoğlu ile gündemi değerlendiriyor
01:01:04
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Gizem Caner ile gündemi değerlendiriyor
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Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası