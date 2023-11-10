Hafıza silikleşmesinin yaratığı eksiklikler – Özkan Yıkıcı

İnsan eğer kolay unutuyorsa, sonraki benzer gelişmeleri de tekleştirip yanılma potansiyeline takılır. Unutunca, ayni konu tekrarlanınca, sanki ilk defa gibi bilinsizce yeniden benzer yanılsamalarla da düşünme zorunda kalır. Hafıza bu nedenle önemlidir. Hele siyasal eksende sistemsel onca tekrarlamalara karşın, sanki ilk defaymış davranışı, kulanılan aptal yerine dek sizi taşır.

Konuyu fazla bilimseliğe kaptırmadan, hemen canlı örnek Gazze ile ilgili son günlerin durumuyla somutlayalım. Aslında haftalardır Gazze bonbalanıyor. Sık sık kara harekatı denilip de ancak haftalar sonra geçildi. İkinci nokta ise probaganda alanında algı tutsaklığına dek getiriliyor: yeniden özellikle batı emperyalist blok, hep Terör damgası ve güvenlik haklılığı ikileminde medyayı gayet güzel kulanıyorlar. Öyle kulanıyorlar ki en korkunç katliyam haberleri dahi hala Hamas bakışı ve tek eksenli İsrail çıkarsamala dar noktasına taşınıyor.

Halbuki sadece ikibinlerde uygulanan Ortadoğu projesi benzer olayları hem de çok kanlı ve aldatmaca propagandalarla yaşatıldı. Afkanistan, ırak, Libya veya sadece on yıl içinde dört kez Gazze ayni oyunun uygulandığı dönemi yaşadı. Önce, yoğun bir probaganda. Göbels tipi en büyük yalanlar tekrarlana tekrarlana, karşılık buldu. İnsanları inandırdılar. Sonra uluslararası denip aylara varan havadan bonbardıman yapıldı. Kural falan da dinlenmedi. Gerektiğinde reklam veya güç gösterişli bonba atışları da yaptırıldı. Sonradan hesaba takılan yol izlendi. Çoğunda başarılı olundu. Devlet yapıları darmadağın edildi. Olmayan, hep baştan denilen “demokrasi ve özgürlüktür”.

Tam aksine, özgürlük çağrılarıyla başlatılan katliyamlar, sonradan daha gerici örgütlerle yeni merhabalar denildi. Talaban, IŞİD ve ELnusra bunların en çok tanık olanlarıdı. Bunalr uygulama öncesi planda yoktu. Ama, Emperyalizmin özüne uygun, her müdahale ve işkal, sonuçta daha gerici yapıları bölgede yeşerti..

Şimdi ayni hikaye Gazze de yazılıyor. Haftalardır bonbalanıyor. Amaç yine ayni: alt yapıların çökertilmesi, insanların aç ve susuz brakılıp, hastahanelerin de yıkılıp adeta perişan halde istenilen teslimiyete gelmeleri adımları gerçekleştiriliyor. Ardından, inanılan alt yapı yıkımı sonrası daha az risksiz kara harekatları başladı. Gazze birçok seçenekle İsrail içlerine giriyor. Sürgünden tutun, Hamasız veya yeni insansız yöre gibi birçok siyasal seçenek dilendiriliyor. İsraile kalsa Hamasın bitirilmesi, Gazze deki insanlar seneler sonra ikince sürgün ile Sinaya taşınma talebine göre davranıyor. Zaten gizlenmiyor da.. Onbinler katledilmiş, arısından fazlası çocukmuş, İsrail için hiç de önemi yok. Hele de yeni toprak hedefleri, Gazze temizliği ile gazına da el koyma gerçeği, hep yeri gelip gelmediğine bakmadan tekrarlanıyor. Bunlar günümüz emperyalist gerçeklerin ta kendisidir. Üstüne güvenlik sosu ekleyip karşıtı da terörislikle suçlahyıp abartarak sanki dengeler savaşıp, kendileri zafer kazanmış hazırlığı için korkunç katliyamlar gerçekleştirilmektedir.

Görüldüğü gibi sadece ikibin yılrında başlatılan Ortadoğu projesinde öncesi ve saldırı süreçlri ayni kuralları uygulamasına karşın, insanlarda oluşturulan hafıza silikleşmesi nedeniyle, yeniden kandırma koşulları da hala işlemektedir. Gazze üstelik epeydir ayni kural ile katledilmeler sürer, açık hapisane halindeyken dahi sıkılmadan İsrail Hamas çatışma indirgemesi hala karşılık bulmasının da nedeni hafızadaki silinmelerdir.