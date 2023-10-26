Şehrin Tüm Uykusuzlarına – Burak Kurtcebe

Bir uykusuz var gecede…

Uyuyamıyor geceleri

Canı sıkılıyor,

Bir bakıyor herkes yatmış

Uykusuzluk…

Dünyanın en isyancı ve insanı en insani arayışlara iten fikirlerinin insanı bulduğu zaman…

Sabah ezanını bir kere bile olsun duymayan o insan,

İşte o bir kere bile olsa insanlıktan nasibini alamaz… *

Sabah beş…

Allah bin kere belasını versin o beşlerin!

O sabah ki saat beşte,

Uyumazsınız ama çok rüya görürsünüz..

Unutmadığımız ama geçen hayatla,

Hayatın geçtiği ama günlerin bir türlü geçmediği

Karanlık bir çağ bu biliyorsun…

Bazen sabah uyanınca Batı Şeria’da bir anne oluyorsun

Bombaların uykularını böldüğü

Vücutlarını böldüğü bir bebek!

Bazı geceler aklıma takılıyor

Hep böyle, hep aynı yerde, hep aynı sorunlarla

Ertesi gün ne olacağı belli bir şekilde

Tekrar tekrar aynı seyleri yaşayarak mı geçecek bir ömür diye.

Sabah kalkıyorsun, sabah dünkü sabah,

Dünkü sabah yarınki sabah, o da bir sonraki yılın sabahı…

O kadar karışıyor ki günler bazen deliriyorum zannediyorum…

Kendini, bireysel olarak tanımamış bir insan toplumsal olarak da tanıyamaz

Kendini tanıdıktan sonra. Birey olarak yapamadığın şeylerin toplumsal sonuçlarını öğrendiğinde,

Tek parlayan ışığın kendinin olmadığını bildiğinde, saat gece dörtte

Kendine cesaretle yaklaştıktan sonra hatalarla sevaplarını tartıp yola koyulmaya karar verdiğinde,

O zaman iyi bir başlangıç için ilk adımı atıyor oluyorsun

Ay vurunca çatlatır göğsümdeki mahşeri,

Çünkü kavganın göbeğidir benim yerim…

Benim kavgamdır o aşk diye tanınan

Yüzüne ay kırıkları çarpıp uyan(a)sın sevdiğim**

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*Zeki Demirkubuz

** İsmet Özel