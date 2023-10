Sahte reçete yolsuzluğu soruşturmasi şimdi niye?!! – Hayati Yaşamsal

Sahte reçete yolsuzluğu soruşturması, perdenin arkasında yürütülen “KIBRIS TÜRK DEVLETİ” sürecini saklıyor …..

1974 ve sonrası kovulan adalı Kıbrıslı’ların tüm eşyalarını, anılarını, evlerini, harabeye dönen kapalı Maraştaki eşyaları, mobilyaları, bankadaki paraları, altınları, kıymetli eşyaları, tabloları bırakınız , binalardaki ne varsa kalanları çalanlar tutuklandımı şimdiye kadar.

49 yıldır devlet dediğiniz bu kolonize rejimde, 1974’ün yarattığı savaş ganimetini üleşme kültürünü içselleştirmiş gelmiş geçmiş sandalyelerde oturanların, oturmayanların (siyasal ideolojileri, hedefleri hiç fark etmez) oligarşik yapı oluşturarak yarattıkları “Bencil Hilekarlık Refahı” içinde ada topraklarını, doğasını ve İnsanlarını soyup yüzdükleri bilinmiyormuy du ?.

Çünkü bu toplumda Suskunluk Sarmalı “Omerta” hakim.

“Ben konuşursam benim yaptıklarım da ortaya çıkar” korkusu.

ŞİMDİ SAHTE REÇETE İLE ÇALDIĞINI İDDİA ETTİĞİNİZ KİŞİLERİ NİYE TUTUKLUYORSUNUZ.

AYIBIN EN BÜYÜĞÜ SİZDE OLAN AYIBLA, BAŞKALARINI KINAMA

HER ŞEYİ, HER YAPILANI, HER HAREKETİN SİLÜETİNİ İZLEME VE KAYIT ALTINA ALMA OLANAĞINIZ VAR KOLONİZE KKtc PANOPTİKON HAPİSHANESİNDE. VE BUNU YAPIYORSUNUZ.

Yaratılan Yerleşimci Kolonize KKtc Panoptikon Hapishanesi’nin (https://tr.wikipedia.org/wiki/Panoptikon) temelinde yatan ilke;

Hapishane içindeki sakinlerine Emperyal Ankara Otoritesi ve yerel organı “Üst Koordinasyon Kurulu”ndan saklanacak ne bir şey ne de hiçbir yer bırakmaması, buna karşılık Hapishanede var olan her hareketin her yapılanın ya da yapılmasına izin verilenlerin kuledeki nöbetçilere bir silüetini izleme ve kayıt altına alma olanağını sağlamasıdır.

YARATTIĞINIZ YERLEŞİMCİ KOLONİZE REJİM – KKtc HAPİSHANESİ’Nİ BAŞKALARININ ACILARI YARALARI ÜZERİNE KURULAN “ÇALINTI MUTLULUK” TEMEL İLKESİ ÜZERİNE KURMADINIZ MI ??.

SAHTE REÇETE YOLSUZLUĞU SORUŞTURMASI ŞİMDİ NİYE ???? !!!!!!

SADECE BU İNSANLAR MI SUÇLU ŞİMDİ !!!!!

ÇÜNKÜ ŞİMDİ KAFANIZDAKİ ŞEYTANİ “KIBRIS TÜRK DEVLETİ” BALONUNU ŞİŞİREREK De-JURE İLHAK’I REALİZE ETME ZAMANI…

Eskiler ne derdi SAKLANAN haber için,

“ÇOCUKTAN AL HABERİ”

Şeytani İlhak sürecinin detaylarını Emperyal Anakara Otoritesinin Ankaralı çocuğu “Arıklı”dan alıyoruz.

“Bu arada yeni bir anayasa yapar ve Başkanlık Sistemi gibi bir sisteme de geçeriz.” . (Arıklı)

Emperyal Ankara Otoritesinin Yerleşimci Kolonize Rejim KK-tc’de yürürlükte olan De-facto İlhak’ının, De-jure İlhak’a dönüştürme sürecinin yeni bir aşamasıdır bu “KIBRIS TÜRK DEVLETİ” balonu.

Hatırlayınız, “KIBRIS’TA TÜRKLÜK SÖZLEŞMESİ-İLHAK”ın alt yapısını hazırlayacak en uygun adam FEYZİOĞLU, KK-tc’ye Vali olarak atandığında ne demişti:

“Türkiye’nin görevi, “KIBRIS TÜRKÜ”(!!!???)”nün önünü açmaktır. Rum yönetiminin Kıbrıs Türkü’nü sevk etmesini önlemektir,.” 14.02.2020

Aslında Fevzioğlu Kıbrıs Türkü der iken,

TÜRK MİLLİ ÜLKÜ’sü Misak-ı Milli sınırlarına ulaşma hedefindeki “Kıbrıs’ta Türklük Sözleşmesi-İHAK”ı anlatmaktadır.

Türkiye’nin (Emperyal Ankara Otoritesi) görevi Kıbrısta Türklük Sözleşmesi-İLHAK’ın önünü açmaktır. Misak-Milli Sınırları içinde var olan Kıbrıs adasının ne Kuzeyi ni ne de Güneyi ni Adalı Kıbrıslı Rum’ların sevk etmesini önlemektir” diyor.

Emperyal Ankara Otoritesi,

1974 sonrası BİLEREK yarattığı “ÇALINTI HİLEKAR REJİM”de, yönetmeliklerle oluşturduğu “APTAL ENAYİ HİLEKARLIĞI”nı kullananları, en uygun zaman olan ŞİMDİ, sakız gibi çiğnenmesi için toplumun önüne atıyor ki,

Toplum,

Perde arkasında yürüttüğü adına da “KKtc’nin isim değişikliği adı altında lanse ettiği şeytani planının gerçeği olan Kuzey Kıbrıs’ın De-jure İlhak’a gidişatının tehlikesini anlamasın diye.

Sahte Reçete düzenlenmesi meselesinde tutuklanan Doktor ve Eczacılar’ın medya, basın, mobil uygulamalar ve sosyal medya aracılığı ile dolandırıcı olarak telaffuz edilmesi, Sahte Reçete Yolsuzluğu Soruşturmasını sürekli gündemde tutulması,

Emperyal Ankara Otoritesi’nin, De-facto İlhak’ı De-jure İlhak’a dönüştürülme sürecinde başarısız olan KKtc rejimini hiç kimseye sormadan “KIBRIS TÜRK DEVLETİ”ne evriltirken, , Kuzey Kıbrıs’taki “HÜKÜMDARLIĞI’nın HÜKÜMRANLIĞI”na insanlarımızın zihninde, kalıcı düşünceler yaratan PİAR SANATI’nın en acımasızı olan “PSİKOLOJİK SAVAŞ” stratejisidir.

BU PSİKOLOJİK SAVAŞ STRATEJİSİNİN ANA UNSURU OLAN

“YAPACAKLARININ ÖNÜNE PERDE ÇEK Kİ ARKADA NE YAPIYORSAN GÖRÜLMESİN”