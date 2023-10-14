“Kıbrıs Türk Devleti” karşında CTP’nin tavrı ne olacak? – Hayati Yaşamsal

CTP, KKtc ilanı’nın bir bileşeni olarak 1983’de ne yapmış ise,

“”YİNE TEKRARLAYACAK”

KKtc ilanı’nın bileşeni Cumhuriyetçi Türk Partisi, Genel Sekreteri, milletvekili Asım Akansoy KKTC’nin adını değiştirilmesi konusunda 05/10/2023’de yaptığı açıklamada:

“Kıbrıs Türk Devleti” ifadesinin TC Dışişleri Bakanı Sayın Fidan tarafından kullanılması dikkat çekicidir. Bunun sıradan bir değerlendirme değil, bir arayışın sonucu olduğunu düşünmek mümkündür”.

”Tüm bunlar dikkate alınması ve gelişmelerin ya da sürecin, çözüm eksenli yapıcı bir yaklaşım ile ortak bir kazanıma dönüşecek şekilde yönetilmesi gerekmektedir”.

“Bu süreçte, tüm tarafların çözüm odaklı, yapıcı ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim”. (A.Akansoy)

KK-tc ilanı’nında CTP’nin merkezi görevi ne idi ;

De-facto Taksim’i De-facto İlhak’a dönüştürme süreci KK-tc İlanı’nında ve sonrasında toplumsal kanaatleri, duyguları ve imgeleri organize etme ve tanıtma ve uygulamada kendilerine verilen görevleri bir tamam yerine getirmekti.

Ve, bu görevi, “KK-TC İLANININ BİLEŞENİ” olarak CTP, eksiksiz bir tamam yerine getirmiştir.

De-facto Taksim’in De-Facto İlhak’a dönüştürme sürecinin siyasal maddi temellerini atan KK-tc ilanına CTP’nin evet oyu vermesi için Parti Başkanı Özker Hoca bakınız ne demişti;

“UÇAK HAVALANDI, SALİMEN PİSTE İNDİRİP YENİ BİR YOLDA YÜRÜMEMİZ LAZIM”.

KK-tc İlanına “EVET” konusu CTP’de yıllarca tartışma konusu oldu.

O gece parti meclisinde saatlerce süren tartışmaların ardından Özker Özgür’ün, “uçak havalandı artık bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yoktur, bu uçağı salimen piste indirip ondan sonra yeni bir yolda yürüyebilmemizi sağlamamız lazım” sözü, CTP’deki dengeyi sadece bir oy farkla KK-tc’ye “Evet”ten yana oluşturdu.

Göstermelik de olsa parti meclisini toplayan, KKTC’nin ilanına “evet” deme kararı alan CTP, büyük merakla bekliyen TKP’ye haber verdi.

Ne parti meclisinin ne de Yetkili organ MYK’nın resmi bir “KK-tc’ye ne Evet ne Hayır” Parti kararı olmayan TKP milletvekilleri sabah Meclis’e giderek, Bağımsızlık Bildirgesi’ne tüm CTP milletvekilleri ile birlikte imza attılar. Oylamada KK-tc’nin ilanı’na EVET oyu kullandılar. (https://www.yeniduzen.com/kktcnin-kurulus-bildirgesi-134787h.htm)

A.M. Berberoğlu sonrası AKEL’in Revizyonist Oportinizm**inin ideolojik hakimiyetindeki CTP`nin KK-tc ilanında olumlu oy kullanan milletvekili Mehmet Civa, Oportünist*** “Yapay… Bir Gerçeklik” tezinin arkasına gizlenerek De-facto İLHAK sürecinin Siyasal madddi temellerini atacak olan “KK-tc İlanı” ve sonrasını nasıl savunuyor:

“Hayır” desek riskler içine girecektik. Parti faaliyetimize izin verilebileceğini düşünemem. Ama biz akıllıca stratejik bir karar aldık. Partide iki farklı görüş vardı, hayır diyenler son ana kadar direndi ama o günlerde öylesine disiplinli bir partiydik ki çoğunlukla karar alınınca Meclis’e gidip “evet” dedik”.

“herkes partide alınan kararı savundu. Özker Hoca’nın “uçak kalktı” söylemi de seslendirildi. Ne yapalım atlayalım mı uçaktan? Bizim için partinin faaliyetini sürdürmesi, yeni koşullarda siyasi bir çalışma önemliydi ve karar savunuldu”.

“Ben devrimci ilerici solcu bir insanım. Benim gibilerin bir ulusun, bir milletin, bir toplumun bağımsız, özgür, kendi kendini yöneten bir organı olmasına itirazı olabileceğini düşünmem. Benim de itirazım yoktur. KKTC eğer dünyada tanınsa, sorun yaşadığımız diğer toplumla da uzlaşılsa ve bütün dünyanın tanıdığı bir varlık olsa, benim ve benim gibilerin itirazı olmaz””.

“ben, “KKTC’ye sahip çıkalım” söylemlerini “kendimize sahip çıkalım” olarak kabul ederim. Bu yönetim mekanizmamız yürüsün, yaşasın”.

Bakınız: https://www.kibrisgenctv.com/kibris/civa-kktc-nin-ilanina-hayir-demek-partiyi-bitirirdi

KK-tc ilanı ve sonrası sürecinde CTP ve TKP..

Zihinleri tamamen Oportünist “Yapay… Bir Gerçeklik” (Yerleşimci Kolonize KK-tc) rejiminin etkisinde;

Siyasal geleceğini mevcut Nesne ile planlamayı,

Kopyayı Kendi Aslına,

Dış görünüşünü özüne

tercih ettiğinden kuşku yoktur. ..

Günümüzde CTP için ise,

Bireysel İkbal için “Kutsal” olan tek şey “YANILSAMA”dır.

(Bakınız Aziz Şah’ın ilgili yazısına https://cyprusfor.cypriots.org/2023/09/11/agir-ceza-mahkemesinde-askida-giyotin/ )

“Kutsal” olmayan tek şey ise “HAKİKAT ve DİRENİŞ”tir. (Yerleşimci Askeri İşgal Rejimi ile var olan De-facto İlhak ve siyasal alt yapısı hazırlanan De-jure İlhak ve ona karşı Direniş).

Dahası,

“Hakikat” hızla artıp sona doğru ilerledikce ve “Yanılsama” hayalleri çoğaldıkça,

CTP’inin gözünde “Kutsal” olmayan “Hakikat”ın değeri de artmakta “Direnş”in değeri de azalmaktadır.

1983 KK-tc ilanına Evet” oyu kullanan, 1985 referandumunda, KK-tc Anayasa’sına “Hayır” kampanyası yürüten Cumhuriyetci Türk Partisi (CTP), 2004 öncesi ve sonrasında Silihtar ve Dianellos Batalığında nasıl boğulduğunu, nasıl De-facto İlhak’a çanal tuttuğunu tekrar anlatmama gerek yoktur. Tüm yapıklarını hep birlikte gördük ve yaşadık.

2022’de ise “ANAYASA’YI DELDİRTMEYİZ. KAOSA İZİN VERMEYİZ” sloganıyla eylem de yaptı.

PEKİ TKP’YE NE OLDU???

Sakın bana KK-tc ilanından sonra TKP’ye ne oldu diye sormayın.

O başlı başına ayrı bir roman.

Emperyal Ankara Otoritesi ve Denktaş’ın isbaho ile bağlayıp çektiği “Maşrapaları”nın bazıları kendi yuvalarına dönerek orada hizmet etmeye, kalan Maşrapaları ise, isbaho çekildikçe sahibi Ankara’nın sesini çıkardı.

Maşrapa olmayı reddedenler ise Partiden şutlandı.

İyi ki şutlandılar da tüm Adalı Kıbrıslı’lara ve dünya kamu oyuna Kuzey Kıbrısta var olan İşgali, Kolonize Rejimi anlatan ve ona karşı mücadele eden YKP(Yeni Kıbrıs Partisi) oluştu.

TKP, sürekli dalgalandı, bölündü, durdu ve sonunda eriyip gitti.

KK-TC İLANI’NIN BİLEŞENİ CTP :

Tehditleri kabul ederek kurduğunuz KK-tc’yi şimdi, “Dayatma” ile “Kıbrıs Türk Devleti’ne dönüştüreceklermiş.

BORA MENINOS, ACELERA O PASSO (Haydi Çocuklar Hızınızı Artırın)

1983’de kaçırdığınız “Kalkan KK-tc Uçağı”na sonradan bindiğiniz gibi yapmayın.

Emperyal Ankara Otoritesi’nin “De-jure İlhak- Kıbrıs Türk Devleti Uçağı” kalkmadan yerinizi alın.

Uçağı kaçırmayın……….

Notlar:

*(https://haberkibris.com/akansoy-kibris-turk-tarafinin-geri-planda-kalmasi-kabul-edilebilir-bir- durum-degil-1656-2023-10-05.html)

**Revizyonist: Bir öğretinin, bir anayasanın, bir antlaşmanın ana temellerini tartışma konusu yapanlar

**Oportünizm: ya da fırsatçılık, olaylardan bencil avantajlar edinen bilinçli politika ve uygulamadır. Prensiplere ve diğer bireylerin karşılaşacağı sonuçlara asgari önem vermez. Fırsatçı eylemler öz ilgi alanınca güdülenir.

***Oportünist: Oportünizmi uygulayan, davranışı oportünizme uygun olan, duruma, kendi çıkarına göre davranan, durumlardan, koşullardan kendi çıkarına yararlanan.