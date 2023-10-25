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yaklaşımlarHalil Karapaşaoğluİsrail-Filistin savaşı; kapitalizm nereye gidiyor? - Halil Karapaşaoğlu
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Halil Karapaşaoğlu

İsrail-Filistin savaşı; kapitalizm nereye gidiyor? – Halil Karapaşaoğlu

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İsrail-Filistin arasındaki savaşta ABD ve AB ülkeleri bu savaşta diğer devletleri taraf olmaya çağrıyor ve bunun içinde zorluyor tabii. Bazı devletler İsrail’in yanında olduğunu bazı devletler de Filistin’in yanında olduğunu beyan ettiler. Hızlı bir şekilde ittifaklar da kuruluyor. BRİCS’in içindeki Hindistan İsrail’in yanında yer alıyor. BRICS’in içindeki Çin ve Rusya İsrail’in karşısında… Türk Devletleri Teşkilatı’nın önemli bileşenlerinden ve Türkiye’nin en önemli müttefiklerinden Azerbaycan İsrail’in yanında. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise NATO’nun içinde yer almasına ve İşveç’in NATO üyeliğini onaylamasına rağmen HAMAS’ın bir terör örgütü olmadığını kurtuluş mücadelesi veren mücahitler grubu olduğunu söyledi. Neo liberalizm büyük bir krizin içinde yıllardır. Kapitalizm yeni bir aşamaya geçiyor. Dünyada kurulan siyasal ekonomik ve askeri ittifakların çatlaması, çökmesi belki de an meselesi… İsrail ve Filistin savaşı üzerinden yeni ittifaklar oluşuyor. Birbiriyle müttefik olan ülkeler bu durumda karşı karşıya gelecek mi? Olası bir savaş durumunda Azerbaycan ve Türkiye karşı karşıya gelecek mi? BRICKS’in içinde olan Çin ve Hindistan karşı karşıya savaşacak mı? Kapitalizm değişiyor! Kapitalizm yeniden bir yapılanma içine girmişti zaten. Türkiye’nin böyle bir savaş durumunda alacağı siyasi pozisyon çok önemli… Bu bizi doğrudan etkileyecek bir durum. Hatırlamakta fayda var Kıbrıs Cumhuriyeti İsrail’in yanında olduğunu belirtmişti. Demokratik güçlerin acil olarak bir tartışma sürecine girmesi lazım. İki ateş arasında kalabiliriz.

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