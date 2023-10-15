İsraı̇l ve Fı̇lı̇stı̇n’dekı̇ dramatı̇k gelı̇şmeler hakkında

KONFERANS KARARI “SOL VE KIBRIS SORUNU” İSRAİL VE FİLİSTİN’DEKİ DRAMATİK GELİŞMELER HAKKINDA

14 Ekim, 2023

Filistin/İsrail’de sivillere karşı işlenen korkunç ve acımasız suçlar, Gazze’deki yasadışı katliam ve ablukanın sona erdirilmesini ve 1948’den bu yana devam eden Filistin meselesine barışçıl ve adil bir çözüm bulunmasını talep edenlerle seslerimizi birleştirmemizi gerektirmektedir.

Konferans

1. Sivillerin öldürülmesini ve kaçırılmasını, işgale karşı direnme meşru hakkıyla hiçbir ilgisi olmayan terör eylemleri olarak kategorik bir şekilde kınar. Kaçırılan tüm İsrailli sivillerin derhal serbest bırakılmasını talep eder.

2. Uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklanan sivillerin öldürülmesini ve İsrail hükümetinin Gazze’yi tamamen abluka altına alarak Filistin halkına toplu cezalandırma uygulamasını kategorik olarak kınar. Filistinli sivillere ve insani yardım altyapısına yönelik askeri saldırılara son verilmesini talep eder.

3. Birleşmiş Milletler’i ateşkesin sağlanması, akan kanın durdurulması ve çatışmanın bölgede daha geniş bir savaşa ve yeni mülteci dalgalarına dönüşmesinin önlenmesi amacıyla derhal harekete geçmeye çağırır.

4. Gazze’de iki milyondan fazla sivilin hayatta kalabilmesi için gerekli olan su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin derhal yeniden sağlanması çağrısında bulunur. BM ve uluslararası topluma yaralıların tedavisi için gerekli tıbbi malzemenin sağlanması çağrısında bulunur.

5. BM Genel Sekreteri’nin şiddet olaylarındaki artışın bir boşluktan kaynaklanmadığı, yıllar süren çatışma, uzun süren işgal ve siyasi çözüm beklentilerinin yokluğu nedeniyle arttığı yönündeki açıklamasını not eder. İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs’te son dönemde şiddeti yoğunlaştırdığına, yasadışı yerleşimlerin genişletildiğine ve Filistinlilerin öldürülmeye ve hapsedilmeye devam edildiğine işaret eder.

6. Filistin ve İsrail halklarının barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğunu ve İsrail ve Filistin’deki kan ve şiddet kısır döngüsünün, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin ve yerleşimlerinin sona erdirilmesi ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören BM Kararları temelinde iki devletli bir çözümle kırılabileceğini vurgular. Bu, Filistin ve İsrail’in barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacaktır.