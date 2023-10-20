Ders niteliğinde bir soykırım vakası – Raz Segal

– 13 Ekim 2023 –

Cuma günü İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzey yarısındaki kuşatma altındaki nüfusa güneye doğru tahliye emri verdi ve pek yakında Şeridin üst yarısına yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulundu. Bu emir, yarısı çocuk olmak üzere bir milyondan fazla insanı, devam eden hava saldırılarının ortasında, hiçbir yerin güvenli olmadığı duvarlarla çevrili bir bölgede çılgınca kaçmaya çalışmak zorunda bıraktı.

Filistinli gazeteci Ruwaida Kamal Amer’in bugün Gazze’den yazdığı gibi, “kuzeyden gelen mülteciler, füzelerin hiç durmadığı ve yiyecek, su ve elektriğin tükendiği Han Yunus’a ulaşmaya başladı bile.” BM, insanların Gazze’nin kuzeyinden güneye kaçmasının “yıkıcı insani sonuçlar” yaratacağı ve “zaten bir trajedi olan durumu felakete dönüştüreceği” uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta boyunca İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddeti 1.800’den fazla Filistinlinin ölümüne, binlercesinin yaralanmasına ve 400.000’den fazlasının da yerinden edilmesine neden oldu. Yine de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bugün gördüklerimizin “sadece bir başlangıç” olduğu sözünü verdi.

İsrail’in Gazzelileri yerlerinden etme ve potansiyel olarak Mısır’a sürme kampanyası, İsrail Devleti’nin kurulmasına yol açan 1948 savaşı sırasında tahminen 750.000 Filistinlinin evlerinden sürüldüğü Nakba’nın bir başka bölümüdür. Ancak Gazze’ye yönelik saldırı başka bir açıdan da anlaşılabilir: Gözlerimizin önünde cereyan eden bir soykırım vakası olarak. Bunu, İsrail’in Filistinlilere yönelik kitlesel şiddeti hakkında uzun yıllar yazmış bir soykırım uzmanı olarak söylüyorum.

İsrail’deki yerleşimci sömürgeciliği ve Yahudi üstünlükçülüğü, İsrail silah endüstrisini güçlendirmek için Holokost’un çarpıtılması, İsrail’in Filistinlilere yönelik şiddetini meşrulaştırmak için antisemitizm suçlamalarının silah haline getirilmesi ve İsrail apartheidının ırkçı rejimi hakkında yazdım.

Hamas’ın Cumartesi günü gerçekleştirdiği ve 1,000’den fazla İsrailli sivili katlettiği saldırının ardından şimdi de kötünün kötüsü gerçekleşiyor.

Uluslararası hukuka göre soykırım suçu, Aralık 1948 tarihli BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde belirtildiği üzere “ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubu tamamen ya da kısmen yok etme niyeti” ile tanımlanmaktadır. Gazze’ye yönelik ölümcül saldırısında İsrail bu niyetini yüksek sesle ilan etmiştir.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant 9 Ekim’de bunu kesin bir dille ilan etti: “Gazze’ye tam bir kuşatma uyguluyoruz. Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, yakıt yok. Her şey kapalı. İnsan hayvanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket edeceğiz.”

Batı’daki liderler, Hamas’ın İsrailli sivillere yönelik toplu katliamını (uluslararası hukuka göre savaş suçu olan ve İsrail’de ve tüm dünyada haklı olarak dehşet ve şok yaratan) ABD Başkanı Joe Biden’ın sözleriyle “katıksız bir kötülük eylemi” ya da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in terminolojisiyle “kadim bir kötülüğü” yansıtan bir hareket olarak tanımlayarak bu ırkçı söylemi pekiştirdiler.

Bu insanlıktan çıkarıcı dil açıkça Filistinlilerin yaşamlarının geniş çaplı olarak yok edilmesini meşrulaştırmak için hesaplanmıştır. “Kötülük” iddiası mutlaklığı içinde Hamas militanları ile Gazzeli siviller arasındaki ayrımları ortadan kaldırmakta, sömürgeleştirme ve işgalin daha geniş bağlamını gizlemektedir.

BM Soykırım Sözleşmesi, soykırım tanımına giren beş eylemi sıralamaktadır. İsrail şu anda Gazze’de bunlardan üçünü gerçekleştirmektedir: “1. Grup üyelerini öldürmek. 2. Grup üyelerine ciddi bedensel veya zihinsel zarar vermek. 3. Grubun fiziksel olarak tamamen ya da kısmen yok olmasına yol açacak yaşam koşullarının kasıtlı olarak uygulanması.

”İsrail Hava Kuvvetleri, kendi söylemine göre, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Gazze’ye şu ana kadar 6,000’den fazla bomba attı. Neredeyse ABD’nin rekor kıran savaş yıllarında Afganistan’ın tamamına attığı bomba kadar. İnsan Hakları İzleme Örgütü, kullanılan silahlar arasında cesetleri ve binaları ateşe veren ve suyla temas ettiğinde sönmeyen alevler yaratan fosfor bombalarının da bulunduğunu doğrulamıştır.

Bu durum Gallant’ın “uygun şekilde hareket etmek” derken neyi kastettiğini açıkça ortaya koymaktadır: İsrail’in iddia ettiği gibi tek tek Hamas militanlarını hedef almak değil, BM Soykırım Sözleşmesi’nin diliyle “olduğu gibi” Gazze’deki Filistinlilere karşı ölümcül şiddet uygulamak. İsrail ayrıca, uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ederek, modern tarihin en uzun süreli kuşatması olan 16 yıllık Gazze kuşatmasını, Gallant’ın ifadesiyle “tam bir kuşatma” olarak yoğunlaştırmıştır.

Bu ifade tarzı, kuşatmayı Filistinlileri ve Gazze’deki Filistin toplumunu öldürerek, aç bırakarak, su kaynaklarını keserek ve hastanelerini bombalayarak sistematik bir şekilde yok etme nihai hedefine ulaştırma planına açıkça işaret etmektedir.

Bu dili kullananlar sadece İsrail liderleri değil. Netanyahu yanlısı Kanal 14’e röportaj veren bir kişi İsrail’in “Gazze’yi Dresden’e çevirmesi” çağrısında bulundu. İsrail’in en çok izlenen haber kanalı olan Kanal 12, sol eğilimli İsraillilerin “eskiden Gazze olan yerde dans etme” çağrısıyla ilgili bir rapor yayınladı.

Bu arada, soykırımcı söylem -Gazze’yi “silme” ve “dümdüz etme” çağrıları- İsrail sosyal medyasında her yere yayıldı. Tel Aviv’de bir köprüden sarkan “Sıfır Gazzeli” yazılı bir pankart görüldü.

Gerçekten de İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım saldırısı oldukça açık, net ve hiç utanmadan. Soykırım failleri genellikle niyetlerini bu kadar açık ifade etmezler, ancak istisnalar da vardır.

Örneğin 20. yüzyılın başlarında Alman sömürgeci işgalciler, Afrika’nın güneybatısındaki yerli Herero ve Nama halklarının ayaklanmasına karşılık olarak bir soykırım gerçekleştirmiştir. 1904 yılında Alman askeri komutanı General Lothar von Trotha, “ırk savaşı” gerekçesiyle bir “imha emri” yayınladı. Alman yetkililer 1908 yılına kadar 10.000 Nama’yı öldürmüş ve nüfusun %80’ini oluşturan 65.000 Herero’yu öldürerek “Hereroları yok etme” hedeflerine ulaşmışlardı.

Gallant’ın 9 Ekim’deki emirleri de daha az açık değildi. İsrail’in amacı Gazze’deki Filistinlileri yok etmektir. Ve dünyanın dört bir yanından izleyen bizler, onların bunu yapmasını engelleme sorumluluğumuzu yerine getirmiyoruz.

Raz Segal, Stockton Üniversitesi’nde Holokost ve soykırım çalışmaları alanında doçenttir ve modern soykırım çalışmalarında uzman öğretim üyesi.