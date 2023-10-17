Cuma günü Eleftheria meydanında savaş karşıtı gösteri

Kıbrıs Barış Konseyi, 20 Ekim’de saat 18.30’da, Eleftheria meydanında, “Barışa Evet, Savaşa Hayır” sloganıyla, savaş karşıtı bir gösteri düzenleyecek.

Kıbrıs Barış Konseyi yaptığı açıklamada, insanlığın, son günlerde Gazze bölgesinde artan şiddetli infial içerisinde takip ettiğini belirtti.

Gazze’nin, İsrail devleti tarafından yerle bir edilmesi planının, sadece Gazze’deki Filistin halkı için değil Orta Doğu bölgesindeki halklar için de yıkıcı sonuçlar getireceğini dikkati çeken Konsey, derhal ateşkesin sağlanması gerekliliğine de vurgu yaptı.

Konsey açıklamasında ayrıca Filistin halkına ve bağımsız egemen Filistin devletinin kurulması için mücadele eden İsrail’in barışçıl dinamiklerine de destek belirtti.

Kıbrıs Barış Konseyi’nin açıklamasının tamamı şöyle:

Kıbrıs Barış Konseyi Gazze’deki savaşın sona ermesini talep ederek, 20 Ekim Cuma günü saat 18:30’da Lefkoşa’nın Eleftheria-Özgürlük Meydanı’nda gerçekleştireceği savaş karşıtı etkinliğe katılım için herkese barış çağrısında bulunuyor.

İnsanlık son günlerde Gazze Şeridi’nde şiddetin tırmandırılmasını üzüntüyle izliyor. İsrail devletinin Gazze’yi yerle bir etmeye yönelik planlanan operasyonu Gazze’de bunca acıları çekmiş olan Filistin halkı için sadece yıkıcı sonuçlara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgesel bir savaşın yayılması tehdidinin görünür olduğu koşullarda Ortadoğu halkları için de tehlike oluşturacaktır.

Daha fazla can kaybının yaşanmaması için bir an önce ateşkes yapılmasını ve Gazze’de kan dökülmesine son verilmesini talep ediyoruz.

İsrail ordusunun kitlesel kanlı saldırılarını ve Hamas’ın sivillere yönelik terör eylemlerini kınıyoruz.

İsrail’in Filistin’deki uzun yıllardır sürdürdüğü işgali ve kolonizasyonu kınıyoruz.

4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan ve aynı zamanda Orta Doğu bölgesinde istikrarın da başlangıcı olacak olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulması için mücadele eden çok acılar çekmiş Filistin halkıyla ve İsrail’in barışsever güçleriyle dayanışmamızı ifade ediyoruz.

GAZZE’DEKİ SAVAŞI DURDURUN!

BARIŞA EVET – SAVAŞA HAYIR!

#YesPeace #NoWar

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