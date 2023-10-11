Belediye çöp konteynerlerini dezenfekte etmekten aciz mi? – Nidai Mesutoğlu

Denetlemeler aslında hata bulmak için değil farklı bir gözle bakıp eksiklikleri görmek ve bunların giderilmesine katkı koymak için yapılmalı. Müfettiş veya teftiş eden katkı sağlamalı ve başarıyı artırmalıdır. Bilinçli seçmen en iyi denetçidir. Bunu seçimde sandığa yansıtır.

Bizdeki seçim öncesi yapılanlar da bundan pek farklı değil. Örneğin belediye başkanı tekrar aday olacaksa dört senede yapmadıklarını seçim öncesi yapmaya kalkar. Yolları yamalar, kaldırım taşlarını boyar. Sokakları temizlemek için ekipler çıkarır. Denetçi olarak gördüğü seçmeni de bu yolla etkilemeye çalışır. Oysa seçmenin hemen hemen tümü bunun tam bir göz boyama olduğunu bilir.

Ben Lefkoşa’da yaşayan bir yurttaşım. Belediye başkanı Mehmet Harmancı’nın da seçim öncesi böyle davrandığını biliyorum. Gelen tüm şikayetlerin acil bir şekilde giderilmesini sağlamaya çalıştılar.

Tüm belediyelerin gelirleri giderlerini karşılamaktan çok uzaktı. O nedenle yapılmayan işler için en önemli mazeretleri buydu. “Para yok.” “Devlet yeterli katkıyı sağlamıyor”

Seçimler bitti Harmancı geçmişte yaptıklarını seçmene beğendirmiş olacak ki yeniden seçildi. Ya da diğer adaylar Mehmet harmancı Kadar güven vermedi.

Yasalar değişti. Belediye hizmeti alan tüm yurttaşlar artık faturalarını katmerli olarak ödemeye başladı. Bunun anlamı Belediye gelirlerini artması demektir. Elbette ki çalışanların maaşlarında da hayat pahalılığı artışı bu gelirlerin bir bölümünü cari giderlere götürdü. Bunun yanında pahalılık Belediye giderlerini de artırmıştır.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen vatandaşın ödediği fatura karşılığı hizmet aldığını söyleyemiyor. Örneğin benim sokağımdaki asfaltın ortasındaki çukur geçen seçimde de vardı bu seçimde de duruyor.

Yaz aylarında çöplerin toplanması ayrı bir sorun. Çöp bidonlarının belli aralıklarla dezenfektanlı sularla yıkanması gerekir. Aksi halde koku yapar ve hoş bir durum oluşturmaz. Çürüyen meyve ve sebzelerden oluşan pis sular çöp toplama sırasında yollara dökülür.

Bildiğim kadarıyla bir dönem çöp konteynerleri yıkanmaya başlanmıştı. Sonra ne olduysa durdu. Eminim bunun gerekçesini de paraya bağlayacaklar. Akıl vermek gibi olmasın ama çamaşır suyu ile yapılsa maliyet hayli düşer. Çamaşır suyunun bu konuda zararı olur mu doğrusu ben de bilmem. Ancak güçlü bir dezenfektan olduğunu biliyorum.

Bu şekilde yapılacak konteyner temizliği elbette ki faturalara yansıtılacak. Belki hane başına 10 lira düşecek. Bu kadar kokuyu çekmekten iyi olduğuna inanıyorum.

Haydi Harmancı Seçim öncesini beklemeden bu işe bir el at. Sağlıklı bir şehirde yaşamak insanların hakkı sizin de görevinizdir.