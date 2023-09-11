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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Halil Paşa ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
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59:57
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Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Öncel Polili ile değerlendirmeler yapıyor
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