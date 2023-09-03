Ekoloji ve barış mücadelesi – Çağla Elektrikçi

İklim değişikliği ve barış çeşitli şekillerde birbiriyle bağlantılıdır. İklim adaleti her zaman kolektif ve bu sebeple kesişimsel bir mücadele olmalıdır. Birbiriyle örtüşen birçok krizin olduğu bir dönemde yaşıyoruz: Sağlık konusunda acil bir durumla; barınma konusunda; eşitsizlik acil durumuyla; ırksal adaletsizlikle; ve iklim krizi aciliyetiyle mücadele etmekteyiz. Bu yüzden bunları teker teker ele almaya çalışırsak hiçbir yere varamayız. Gerçekten kesişimsel yanıtlara ihtiyacımız var. Peki karbondan arınıp daha az kirli bir dünya yaratırken aynı zamanda birçok cephede daha adil bir toplum inşa etmeye ne dersiniz?

İklim adaleti hareketinde öne sürülmesi gereken argüman, yapmaya çalıştığımız şeyin iklim eylemine yatırım yapan bir güç tabanı oluşturmak olduğudur. Çünkü eğer yalnızca karbondan bahsediyorsanız, o zaman polis şiddeti, toplumsal cinsiyet şiddeti ya da konut güvencesizliği gibi günlük ancak sorunları birbiriyle bağlantılı olmasıyla ve iklim eylemlerinin nasıl daha iyi işler yaratabileceğini, derin eşitsizlikleri nasıl giderilebileceğini ve stres seviyelerini nasıl azaltabileceğini gösterebilirsiniz, o zaman iklim politikalarının kabul edilmesi için yatırım yapan daha geniş bir kesim kitlesi oluşturabilirsiniz.

İklim değişikliği, su ve ekilebilir arazi gibi kaynak kıtlığına yol açabilir ve bu da bu temel kaynaklar üzerinde rekabet ve çatışmalar yaratabilir. Halihazırda gerilimin yaşandığı bölgelerde bu durum çatışmaları daha da şiddetlendirebilir.

İklim değişikliği yoğunlaştıkça aşırı hava değişimi, yükselen deniz seviyeleri ve kuraklıklar insanları evlerinden göç etmeye zorlayabilir. Bu yer değiştirme, ev sahibi topluluklardaki kaynakları zorlayabilir ve potansiyel olarak yerinden edilmiş ve ev sahibi nüfus arasında çatışmalara yol açabilir.

İklim değişikliği tarım sistemlerini bozabilir, ürün veriminin azalmasına ve gıda güvensizliğine yol açabilir. Gıda kıtlığı, özellikle gıdanın zaten gerilim kaynağı olduğu bölgelerde toplumsal huzursuzluğu ve çatışmaları tetikleyebilir.

İklim değişikliği tarım, balıkçılık ve turizm gibi sektörlerdeki geçim kaynaklarına zarar verebilir. Gelir ve iş fırsatlarının kaybı ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir ve bu da çatışmalara ve huzursuzluklara katkıda bulunabilir.

Bazı durumlarda, kıyı erozyonu veya aşırı hava olayları gibi iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle toplulukların yer değiştirmesi gerekebilir. Bu yer değiştirmeleri barışçıl bir şekilde yönetmek ve etkilenen toplulukların haklarını güvence altına almak, karmaşık bir barış inşası sorunu olabilir.

İklim değişikliği aynı anda birden fazla ülkeyi etkileyebilir ve ortak kaynaklar veya sorumluluklar konusunda sınır ötesi anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi için etkili işbirliği ve diplomasi şarttır.

Çoğunlukla daha az kaynağa ve daha az siyasi güce sahip olan savunmasız nüfuslar, iklim değişikliğinden orantısız bir şekilde etkilenmektedir. Bu eşitsizliklerin giderilmesi için uzun vadeli barış istikrar açısından hayati önem taşıyor.

İklim değişikliği ile çatışma arasındaki bağlantının bilincinde olarak, iklim değişikliğini hafifletmeye ve etkilerine uyum sağlamaya yönelik çabalar, çatışmanın etkilerini azaltarak çatışmanın önlenmesine de katkıda bulunabilir.

Özetle, iklim değişikliği mevcut gerilimleri ve çatışmaları şiddetlendiren bir “tehdit çarpanı” görevi görebilir. İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve barışı teşvik etmek birbiriyle bağlantılı hedeflerdir; çünkü iklim değişikliğinin temel nedenlerini ve sonuçlarını ele almak, çatışmaları önlemeye ve istikrarı desteklemeye yardımcı olabilir. Tersine, barışçıl toplumlar inşa etmek, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığı artırabilir ve ortak çevresel sorunlara işbirlikçi çözümler sunmayı kolaylaştırabilir ve toplumsal benlik mücadelesince birliğin sadece barışla sağlanabileceği aşikardır. Birleşik Kıbrıs içinde ekoloji ve barış birlikte tartışılmalıdır.