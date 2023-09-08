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.Yeniçağyeniçağ güncelBu Memleket Bizim Platformu, BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup gönderdi
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Bu Memleket Bizim Platformu, BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup gönderdi

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Bu Memleket Bizim Platformu, Pile’de ve güneyde yaşanan olaylarla ilgili yazdıkları bir mektubu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM Kıbrıs Temsilciliğine verdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, üye bazı örgütler Pile’de ve güneyde yaşanan olaylarla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere bir mektup kaleme aldı.

BM Kıbrıs Temsilciliği yetkililerinin, dün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) binasına gelerek teslim aldığı mektupta, şiddete karşı barışa taraf olunduğuna, sıkıntıların diyalogla çözülmesi gerektiğine vurgu yapılarak, Pile’de ve güneyde yaşanan provokatif eylemler kınandı.

İlgili mektup şöyle;

Sn Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,

Kıbrıs sorununa, Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda bir çözüm bulunması süreçlerine, aktif olarak destek veren ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun geniş bir kesimini temsil eden siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Bu Memleket Bizim Platformu olarak Pile’ye yol yapılması gerekçesi ile diyalogdan kaçarak, şiddete başvurularak Birleşmiş Milletler yetkililerine yapılan saldırıyı şiddetle protesto ederiz.

Barışın bir erdem olduğu bilinciyle, adamızda iki toplumun yakınlaşması, önyargıların, ırkçılığın ortadan kaldırılması ve adamızı birleştirecek bir çözüme ulaşılmasında diyaloğun önemine inanıyoruz.

Savaşlar, göçler yaşanmış bir ülkenin insanları olarak kan ve gözyaşı üzerinden siyaset yaparak şiddet yolu ile bir yere varılmayacağını yaşayarak öğrendik.

Uluslararası hukuku hiçe sayarak, çatışmalara zemin yaratan yöntemlerle, 1974 yılındaki ateşkes koşullarının yaşandığı adamızda, toplumları çatıştırmaya yönelik Pile’ye yol yapma girişimini önceden planlanmış bir provokasyon olarak değerlendirmekteyiz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve uluslararası hukuk tanımlamalarına göre Türkiye’nin bir alt yönetimi olarak tanımlanan adamızın kuzeyinde bu eylemleri organize edenlerle onların arkalarında bu eylemleri planlayan kuzey Kıbrıs ve Türkiye’deki sorumlular hakkında derhal uluslararası soruşturma yapılarak uluslararası yargı önüne çıkarılmalarını talep ederiz.

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