Biden yönetimi ABD çıkarları için Türkiye’ye yaptırımlara başlıyor – Nidai Mesutoğlu

Reuters haber ajansı son zamanlarda özellikle Bilal Erdoğan hakkında yaptığı haberlerle ilgi odağı olmuştu. 1851 yılından beri faaliyetlerini sürdüren dünya çapındaki bu İngiliz haber ajansı geçtiğimiz gün yine Türkiye ile ilgili bir habere imza attı.

Amerika’nın Sesi (VOA) internet gazetesindeki Reuters merkezli bir habere göre ABD Türkiye için yaptırımlara başladı. Haberde şu cümleler dikkat çekiyor:

“Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington’un, Rusya’nın yaptırımları delmesine yardımcı oldukları ve Moskova’yı Ukrayna’ya karşı savaşta destekledikleri gerekçesiyle beş Türk firması ve bir Türk vatandaşına getirdiği yaptırımların İsveç’in NATO’ya katılım hedefini raydan çıkarabileceğinden endişe etmediğini söyledi.”

Bunun zamanlamasına baktığımızda Erdoğan’ın Putin’in ayağına gidip görüşmesi ile ilgili olabileceği akıllar gelmektedir. ABD’nin Rusya’ya yaptırım uygulamasından sonra Erdoğan yönetimindeki Türkiye bu yaptırımları dikkate almadı. Bugüne kadar Erdoğan’ın arabuluculuk rolüyle gerçekleşen tahıl ihracatı için buna göz yummuş olabilir. Bir diğer etken de İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasını beklemekti. İsveç’in NATO üyeliği için Erdoğan’dan söz alan Biden bu işi olmuş bitmiş biliyor. Her ne kadar Erdoğan bu konuda Meclis’i işaret etse de bu konuda Biden yönetiminin kuşku duymadığı bir gerçek.

VOA’nın aynı haber içeriğinde şu cümleler dikkate değerdir: “Başkan Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre önce görüştüklerini hatırlatan Miller, ABD’nin NATO üyeliğinin İsveç için önemli olduğunu ve bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi gerektiğini iletmek için Türkiye’yle çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi. Miller bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvence aldıklarının da altını çizdi.”

Görüleceği gibi Erdoğan’ın meclisten aksi bir karar çıkarmasını beklemiyorlar. Erdoğan ise bunu iç politikada meclis kararını bir koz olarak ileri sürmeye devam ediyor. ABD ve NATO bunu hiç ciddiye almıyor.

Yine Reuters’te aktaran VOA, ABD Maliye Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili yaptırımlarla ilgili şöyle konuştu: “Son 18 aydır kaygılarımızı Türk hükümeti ve özel sektörle paylaştık ve Rusya’nın yürüttüğü savaşla bağlantılı oldukları için yaptırım altına aldığımız kişi ve kurumlarla iş yapmanın ciddi riskleri konusunda onları bilgilendirdik. Bu yaptırımlar, yaptırım altında olan kişi ve kurumlara maddi destek sağlayan kişi ve kurumları hedef alma taahhüdümüzün bir yansımasıdır”

Bunun anlamı Türkiye’ye uzun bir süreden beri uyarıda bulunulmaktadır. Buna rağmen uyarılar dikkate almadı. Bu durumda yaptırımlar için düğmeye basıldı. İlk aşamada 5 firma ve 1 TC vatandaşı hedef alındı.

Buradan çıkarılacak sonuç önemlidir. ABD emperyalizmi Türkiye ile olan ilişkilerinde her zaman olduğu gibi ulusal çıkarlarını en önde tutmaktadır. Türkiye’nin yönetim şekli, demokrasinin olmayışı. İnsan haklarının uygulanmayışı onlar için önemi değildir. Erdoğan’a bu konularda hiçbir şey söylemeyen ABD iş kendi çıkarlarına dokununca aslan kesiliyor. Her zaman yaptığı da budur.