Uçak düştü, Rusya gündemin üstüne oturtuldu – Özkan Yıkıcı

Genelde düşen uçaklar, duruma göre haber olup gündemden çektirilir. Sabotaj veya kuşkular ise konuyu algı durumuna göre gündemlerde de tutulduğu da yaşanır. Fakat, konu Rusya olunca, hele de düşen uçakta Vaknerin başkan ile ayrdımcısı da olunca, Putinle olan kısa zaman önce yaşanan isyan gerçekleri de yanyana getirilince, hem kuşkular hem de komplolar bir anda havada uçuşur. Hele de ilk bilgilerle uçağın düşürülme ihtimali de artınca, ağırlıklı Putin olsa da bazı fırsatçılardan tutun Ukraynaya dek birçok çevreğe parmalklar kulanan kişiye göre yönelir. Artık düşen veya düşürülen uçak resmen dünya gündemine çoktan misget bonbası gibi yayılarak oturdu.

Yaklaşık 24 saat geçti. Rusyada Mosgovadan Ptesburka giderken kimine göre bir kimisine göre de iki uçak olmasına rağmen birisi düştü. Daha düştü haberi gelirken, içinde olan kişiler duyulunca da gerekli araştırma bilgisi dahi gelmeden hemen “düşürüldü” dendi. Ardından her çevre kendi algı operasyonuna başladı. Fakat, öylesi iki kişi vardı ki bunlar gündemi ateşlemeğe veya misget bonbası gibi etrafa saçılmaya hazır kamuoyu ve politik eksen var olmaya başladı. Vaknerin lideri Prigojin ile yardımcısı da uçaktaydı. Başta, “acaba” ile başlayan “varmıydı yoksa öteki uçaktaymıydı” soruları kısa zaman içinde onlar da yok edildi. Artık Vaknerin lideri ve yardımcısı kimine göre düşürülen uçakta öldü. Tabi Vakner dneilince, Rusyanı paramiliter yapısı, paralı asker şirketi kurumsal gerçeği sonucu, elbet dünyada yankı bulmasına yetiyordu. Özellikle iki olay bu tetiklemeği artırdı. Kuzey Afrikada çöller bölgesindeki etkinliği ve Putina karşı ayaklanma girişimleri Vaknerin zaten gündem olmaya hazır kesim olmasına yetip artıyordu.

Elbet olay komplo düşüncelerine de açık. Kimisi direk PUtini işaret ederken, kimisi de öteki çevrelerin ihtimalini vurguluyordu. Hala net bilgi olmamasına karşın, algı oyunalrı çoktan tutuyordu. Hele de bu ülke Rusya olup Ukranyna savaşından Afrika içlerine varan bir nifus alanı mücadelesinde bulunduğu anda olurken. Vaknerin bu siyasal oyunalrda yer almasına karşın, son dönemde Putin Prigojinle olan çelişkielr de isyan noktasına geliyorsa, olay elbet her yönüyle açık alanda yanan ateşe benzemektedir. Daha gelecek bilgilerle konu aydınlanma olasılıklarına açıktır. Fakat, konu daha olur olmaz, hemen gelecek Rusya etkileri ve Vaknerin geleceği soruları epey siyasal yoruma da katıldı. Bunalrı ilerde yazma umuduyla*****

Bazı uçak kazaları veya n düşürülmeleri yakın tarihte hep sonucu açık kaldı. Bazıları önemli tahminlere ve bulgulara rağmen de hala kaza gibi tarihe havale edilip unuturlmaya uğraşıldı. Örneğin, ilk B.M. genel sekreteri İsveçli yönetici Afrikada önemli temas yaparken, uçağı düştü. Kırklar sonunda olan bu düşmenin bizat sabotaj olduğu bulgularına rağmen, aydınlatılmadan kapatıldı. Daha yakına gelelim: Pakistanın devlet askeri cunta başkanı zZiya Ülhak tüm önemli makamcılaryla bindiği uçak infilak eder ve havada parçalanır. ÜLhakın sivil geçişe direndiği ve Amerikanın bazı taleplerini de kabul etmediği bilgileri ile uçağın düşürülme veya infilak etme gerçeğine rağmen, olay kapatıldı.

Gelelim doksanüç yılına: Türkiyede jandarma genel komutanı Eşref Bitlis de uçağa binip de havalanacak ken uçak pisten çıkar ve Bitlis ölür. Bitlisin önemli bir göreve gittiği söylentileri yalanlanmadı. Konu hakında yakınları ve araştırmacılar sabotaj ihtimali deşerler de konu kapatıldı. Adına kaza dendi. Bir de Sudana geçelim: Sudanda mücadele eden Garon, ayni zamanda Sudanın federal yapıda olmasını ve Güneyin ayrılmamasını istiyordu. Oda ülkede federal veya Güneyin ayrılması propagandasının başladığı başlangıçta, iki Sudan çizgisinde garip şekilde uçağı düştü. Birçok çevre bunun sabotaj olup Sudanın parçalanması siyasetinin abul edilmesi için öldürüldüğü bulgularını çokça kulandı. Fakat, oda kapatıldı.***

Görüldüğü gibi verilen örneklerle, işin içine siyaset ve karanlık olgular girince, çoğu defa bu tür olaylar kaza olarak kapatılır. Bazen de alehteki çevrelere karşı kulanılır. Şimdi, Putin gerçeği, Vakner örgütü, Rusyaya karşı olma tutumları hepsi ayrı pencereden fırsat da bekliyor. Ama, Putinin davranışı ve batının Anti Rus gerçekliklerinde ilerde şaşırtan başka önemli gerçekler de çıkarsa, şaşırmam. Onun için yakıntarihten de örneklerle, sizi biraz konuyla alakalı fazla ön yargılı olmamanızı öneririm.