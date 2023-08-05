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yaklaşımlarBurak KurtcebeSiyaset yapmayın çocuğum! - Burak Kurtcebe
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Burak Kurtcebe

Siyaset yapmayın çocuğum! – Burak Kurtcebe

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Solculara temel olarak yöneltilen birtakım eleştireler vardır…

Bunlardan bazıları aşağı-yukarı şöyledir:

“Siyaset yapmayın”…

“İdeolojik konuşmayın”…

“Herşeyi politikaya bağlamayın”…

“Objektif olun”… gibi dışarıdan dolu görülen ama pek de doğru olmayan eleştirilerdir

İsterseniz kelimeler ya da kavramlar arasında bir gezintiye çıkalım.

“İdeolojik konuşmamak mümkün mü?”

Kelime anlamı olarak ideoloji “ toplumsal ya da siyasal bir öğreti oluşturan, ülkü olarak da benimsenebilen, kişi ve kurumların davranışlarına yön veren düşünceler bütünü” olarak tanımlanır. Yazının daha anlaşılır olması açısından ve benim de sevdiğim bir başka tanımı ise Tracy’nin ideolojiyi dayandırdığı iki şeydir:

1. insanların maddi dünya ile etkileşimleri sırasında deneyimledikleri duyumlar; ve

2. bu duyumlar nedeniyle zihinlerinde oluşan fikirler.

Yani kısaca diyor ki insanların geçmiş tecrübeleri, deneyimleri ve önkabulleri bunun yanında zihinlerinde oluşturdukları birtakım gerçekliklerle bütünleşip davranışlarına ve yorumlarına yansımaktadır!

Aslında bilimden sanata, edebiyattan felsefeye, başımıza gelen olaylara, hastanedeki doktorun bizlere uyguladığı herşey içerisinde ideoloji bulunmaktadır. İnsanlara yaklaşırken önkabullerimizle yaklaşırız. Özneden bağımsız olarak bir doktor ya da bir psikolog kendisine belirli şikayetlerle gelen hasta için geçmiş tecrübelerini ya da önkabullerini kullanır…

Bir seramik ustası daha önce seramiğin hammaddesinde kullandığı çamuru elde etmek için daha önce de yapmış olduğu kil, kaolen, kuvars gibi birtakım maddelerin belirli bir sıcaklıkta fırınlayarak yeniden elde etmeye çalışır…

Şairin daha önce ilham getiren rutinini araması, futbolda teknik direktörün sezon başı futbolcuların uzun lig maratonunda ihtiyacı olan şeyleri geçmiş tecrübelerinden bildiğinden idman programlarını ona göre ayarlaması… Bunların hepsi ideolojik!

Meteoroloji hava tahminlerini yaparken tabi ki “tahmin” dediğimiz şey ilk olarak gözlemle yapılmaktadır. Daha sonra gözlem istasyonları ile havadan, karadan ve denizden elde edilen veriler incelenip uzmanlar geçtiğimiz yıllardaki verilerin ışığında sıcaklık tahminlerine karar vermekteler.

Tıpkı havanın sıcaklığı olması gibi bir yöneticinin, okulun, kurumun, romanın , yazarın ideolojisi vardır. En basit kararlar ve cümleler dahi ideoji, kuram ya da siyaset içerirken “ İdeolojik konuşmamak ve Objektif olmak” zırvadır. (1)

“Siz siyaset yapmayın” dendiği zaman bunun anlamı “ yapmayın ki biz burada siyaset yapmaya devam edelim” demektir…

“Ben objektifim” ya da “İdeolojik değilim” cümlesi en ideolojik cümledir. Tarafsızlık ise sosyal bilimlerde bir palavra… (2)

 

* (1) ve (2)Yazıyı sevenler yazıya da ilham olan Taylan Kara’nın “Bu yaprak yeşildir’ cümlesi ideolojik midir? “ yazısını da okumalıdır

https://haber.sol.org.tr/yazarlar/taylan-kara/bu-yaprak-yesildir-cumlesi-ideolojik-midir-244578

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