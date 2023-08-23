Narko devletleşme ile seçimlerle yaşayan Ekvator – Özkan Yıkıcı

Ekvator, Latin Amerikada, Peru ile Kolonbiya arasında sıkışan, pasifik okyanusla olan deniz kıyılığı bir ülkedir. Kısa zaman öncesine dek komşularının mafyalarla örülmesine ve siyasal etkenliğine karşın, Ekvatorda pek de mafyalar izi yoktu. Özellikle sağ adayın kazanmaskı, limanların ulaşımdaki önemi de gündeme gelmesi, komşularından Meksikaya ülkeğe girişlerin yoğunlaşıp özellikle limanları da ihracatda uyuşturucu alanında kulanmalarıyla birlikte ülke birden mafyalar diyarı haline geldi..

İki ay öncesi ben Ekvatorla alakalı yazdığım makalede, başkan Lasonun meclisten dokunulmazlığı kaldırılıp yargılanma hamlesi üzerine, parlementoyu fes edip erken seçime girildiğini özetledim. İki aylık seçim süreci Ekvatorda oldukça karışık geçti. Öldürülenler arasında aday olan gazeteci dahi vardı. Mafyalar artık Ekvatorda kendilerine çoktan alan bulduydu. Yapılan operasyonla da tutuklu olan mafyan lideri başka hapisaneye konuldu.

Bu koşullar altında gerçekleşen seçimin ilk turunu solcu aday Gonzales kazandı. Fakat, gereken çoğunluğu sağlayamadığı için de seçim ikinci tura kaldı. Fakat, önemli fark olmasına rağmen, akla iki yıl öncesi geldi. İki yıl önce yapılann seçimin ilk turunda solcu aday kıl payı ikinci tura kaldı. Fakat, öteki yerlilerin adayı solcu ona destek vermediği ve bir kısım halk da “nasıl ollursa olsun kazandık” havasına girip sandığa gitmeyince, seçimi şimdiki Laso kazanır. Oda ömrünü bitirmeden daha ikinci yılı dahi tamamlamadan, yolsuzluklarla örülen politikası sonucu parlemento onu görevden almaya girişti. Oda erken seçime gitmek zorunda kaldı. Kazanamayacağını da anlayınca da seçime katılmadı.

Özetlediğim bu koşulalrla Ekvator hem erken seçime geçti hem de mafyaların da roluyla adeta dünya gündemine oturdu. Oysa Ekvator pek de mafyalarla alakalı deyildi. Özellikle şimdiki birinci turda birinci olan adayın babası önemli gelişmeler sağladı. Ancak, ABD ve İMF yönlendirilmesiyle de önce iftiralar sonra da seçimi sağa kazandırıp ülke Neoliberaleşmelere doğru adım attı. Öyle adım atıldı ki ülkeği mafyalar sardı. Uyuşturucu karterlerin ülkede etkin olması sağlandı. Hele müz üreticisi olması ve limanlar gerçeği daha bir mafya yoğunlaşmasını sağladı.

Bu arada unutmadan; Ekvatorda sol Koryanın döneminde Vikiliyaks sahibi Ajans ingilteredeki Ekvator elçiliğinde bulunuyordu. Ekvator, bu kişiği ingiltereye vermedi. Ancak, seçimi sağ aday kazanınca Asanjı ingiltereğe Ekvator verdi. Buda unutulan tarihi bir olaydır.

Kısaca, Ekvatorda oluşan narko tipi devlet gölgesinde seçime girdi. Ölümler olurken yine de katılım Y.82 cıvarı olması da duyulan tepkinin sonucudur. İlk turu yine sol aday Gonzales kazandı. Kazandı da herkesin aklında iki yıl öncesi geliyor. Yine, ansızın müdahaleler ve mafyaların desteği ile sağ adayın seçimi ikinci turda alma şansı olacak mı? Çok deyil ekim ayında buda anlaşılacak. Bu arada katledilen aday gazetecinin partisinin adayı da üçüncü sırada olduğunu ve ikinci tura kalmadığını ek bilgi olarak ekleyelim. Bakalım Ekvator Latin Amerika sol dalgasına veya braktığı yerden Korayanın devamına gelecek mi? Yoksa mafalrın kontrolunda narko devletin kurumsallaşmasını hızlandıracak.