Pakistan yeniden birçok karışık gündemle dünyanın tartışma eksenine oturdu. Seçildikten sonra pek rahat görmeğen imran Han, en son evinden alınıp, helikoptere konup hapisaneğe kondu. Tesadüfe bakın: Hapse konmasından hemen sonra Pakistanda raydan çıkan tren kazası da gerçekleşti. Hem siyasal hem de trafiksel gelişmeler, birşeylerin yolunda gitmeğip raydan çıkmasının net kanıtlarıdır.

Pakistan eski başbakanı han. Verilen cezayı çekmek adına evinden alınıp helikoptere bindirilip hapse kondu. Daha önce de Hana beş yıl siyaset yayapma yasağı verildiydi. Oysa ikibinonsekizde imran Han kurduğu yeni partiyle seçimi kazandıydı. Şu veya bu şekilde konuştuğum Pakistanlılara olayı sorduydum. İslamcı siyasal ekseninde olanlar dışında ayni benzer nakaratı o zamandan belirtiyorlardı: “imran iyi bir insan. Ama, ona düzeltme yapmasına izin vermeyecekler” deniliyordu. Nitekim öyle de oldu.

Pakistan kurulduğu andan beri darbelerle yaşamını devam etirdi. Seçim yapılsa da seçimi kazananı genelikle darbe veya ordu müdahaleleri ile dolu yargı kararlarıyla görevden uzaklaştırılmalar oldu. İki sülale veya aşiret merkezli partiler le Ordu gölgesinde siyaset oynandı. Unutmadan: Pakistan konusu ve sonradan Keşmir durumu bizat İngiltere sömürgeciliğin mirası olduğunu da hatırlatalım.

Bu koşulalrda imran Han seçimi yeni kurduğu Adalet hareketi partisi ile kazandı. Siyasal olarak Pakisten egemen elit için önemliydi. Han, yöönetim sürecinde tam bir ABD eksenli deyildi. Özellikle Rusya ile olan yakınlık ve Çine karşı yakın duruşu ABD ve batı için hep tehlikeli görülüyordu. Nitekim, ABD ve batı Rusyaya anbargolar korken, Pakistan katılmadı. Dahası Moskovaya ziyaret yaptı. Ayrıca ABD elçiliğinin de talebi olan Çin sınırına yakın askeri üst kurma önerisini de geri çevirdi. Bu durumlar batı için hiç de iyi haber olarak alınmadı.

Yeniden hatırlatarak devam edelim: daha Pakistan kurulurken ordu merkezi rol aldı. Ordu genelikle Amerika ile çok sıkıfıkı ilişkileri vardı. Bundandır ki Pakistan nükler silaha sahip olsa da Amerika tavır koymadı. Askeri darbeleri bolca destekledi. Pakistanlaştırma adıyla ordu ve batı önemli bir yeni sömürgecilik deneyimi de yaptı. Afkanistan savaşı ve cihatçılar konusunda Pakistan adeta Amerikanın alt idari birimi gibi çalıştı.

Bu koşullarda olan Pakistan, Hanın hem de anbargo konulan ülkeyle iyi geçirmesi, ekonomik rekabetçi Çin ile de iyi ilişki kurması işine gelmiyordu. Üstelik, bazı önerileri de ret etti. Önce parlementoda bazı vekiler yön deyiştirip azınlığa düşürdüler. Alınan erken seçimini ordunun da teşvikiyle mahmkeme ret edip yeniden parlementoya devam dedi. sSonra Han yargılanma sürecine girildi. İnanmada zorlanan idiyalar sunuldu. Yargı önce tutukluyor ve sonra yüksek mahkeme serbes brakıyordu. Fakat, en son kendine verilen hediyeleri satıp başka eşyalar almasını idiya ederek onu 3 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Sonra yukarda özetlediğimiz gelişme ile helikopterle alınıp hapse gönderildi. Dikat, ekim ayında Pakistanda seçimlerin yapılması gerekiyor..

Pakistan karışık bir ülkedir. Adını hep kulandık. Atmış yetmişlerde Türkiyenin dostu olarak algılatıldı. Siyasal devrimci siyasetler ise emperyalizmin yeni sömürgesi olarak simgelendi. Böylesi imgelerle Pakistan günümüze geldi. Artık duyulan dyeil ülkemizde yaşayan Pakistanlılarla bir Pakistan gerçeğimiz var. Var ve bu ülkede seçimle gelen ve ilk defa egemen iki blokun dışında olan Han, siyasal yolculuğunda hapisanede. Bir başka gelişme de şimdiye dek Pakistan halkı orduya karşı pek çıkmadı. Hana yapılan bazı tutumlar sonucu askeri kışlalar ilk defa saldırıya uğradılar.

Kısaca, Pakistan yeni sömürge koşulalrında kurumsalaşan bir ülkedir. Devletin merkezinde ordu olup belirli yargı çevrelerini de direk etkilemektedir. Han ise zengin bir kriketçi. İlk defa başka amaçla kurduğu partiyle seçim aldı. Krizler döneminde ona Amerikasız Pakistan olamaz tutumunun bedeli ödetildi. Kimse nedense Pakistanı yorumlarken, Hanın Rusya ziyareti ile ambargolara katılmaması veya Çin yakınında ABD isteği olan askeri üstü ret etme durumlarını katmıyor. Sanki normal ülke seçimi ve yargı kararı ikilemli kısgaçta oyunu oynama peşindedirler. Han, bize yeni sömürgeciliği yeniden hatırlatı. Pakistanlaşma tehlikesinin siyasal önemli ayağının da kulaklarımıza küpe olmasını açıklamaktadır. Şimdi ekimde tam da seçişm varken, Hanın hapse sokulması, beş yıl siyasal yasaklı olma durumlarıyla yarının nasıl pakistanı sorusunda epey karışıklıkların haberi olduğu da kesin.