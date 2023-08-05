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Kıbrıs iktibasAziz ŞahEmlak kerhanesi monologları - Aziz Şah
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Aziz Şah

Emlak kerhanesi monologları – Aziz Şah

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Orjinal yazının kaynağı5 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır
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TC yerleşimci sömürgeciliği adına Kıbrıs’ın bağrına İTEM Yasası hançerini sokan CTP-DP hükümetidir. Ama yasaya TKP ve UBP de evet demiştir…

CTP’ye arada bir laf atan TDP-TKP’liler İTEM Yasası’nı hatırlatır. Ama bilmezler…

CTP’li Özker Özgür, Ahmet Derya, Mehmet Civa, Vasfi Candan, Feridun Önsav, Özkan Murat, Ferdi Sabit Soyer, Sonay Adem, Hüseyin Celal, Ergin Abdullah, Salih Usar, Ömer Kalyoncu ve Hakan Ataker İTEM Yasası’na “evet” derken, TKP’li Mustafa Akıncı, Hüseyin Angolemli, Mehmet Emin Karagil, İbrahim Koreli ve Gülsen Bozkurt da İTEM Yasası’na “evet” dedi.

“Başbakan” Hakkı Atun idi, “başbakan yardımcısı” ise Özker Özgür…

İTEM Yasasını “oy birliği” ile meclise sevk eden komite üyeleri ise şu isimlerden oluşmaktaydı:  Kenan Akın, Ruhsan Tuğyan, Hakan Ataker (CTP), Gülsen Bozkurt (TKP), Ahmet Derya (CTP), Mustafa Gökmen ve Ertuğrul Hasipoğlu.

Arif Hasan Tahsin İTEM Yasası’nı “UBP’nin geçirmeğe yanaşmadığı, ya da cesaret edemediği 3 yasadan biri” olarak tanımlar. Diğer ikisi KDV ve Bileşik Faiz Yasasıdır.

TC işgal rejimi “en pis işleri”ni hep “sol eli”yle yaptı…

CTP’liler UBP’lilere,  TDP-TKP’liler CTP’lilere laf atar: Bu vatanı emlak kerhanesinde beraber sattınız.

İşgal rejiminin ve yerleşimci sömürgeciliğinin “tunç kanunu” İTEM Yasası’nı sürekli olarak yeniden ve yeniden hatırlatırım. Yazılarımı okuyan CTP’li bir genç İTEM Yasası’ndan bu vesilesiyle haberdar olmuş. Anlattığına göre bir gün partiye gidip hesap sormuş:

-“Neden İTEM Yasası’nı yaptınız? Rumların mallarına sahte tapu çıkarıp “mülkiyet sorunu”nu yarattınız”…

Partideki milletvekili abisi cevap vermiş:

-“O gün öyle olması gerekiyordu, İTEM Yasası’nı yapmamız gerekiyordu, karıştırma eski defterleri”…

Çünkü Özker Özgür 1990 seçimlerinde Türkiyeli yerleşimcilerden oy isterken onlara “tapu” vadetmişti!

1990’da Özker Özgür yerleşimcilere “tapu” vadederken, çok ilginçtir Rauf Denktaş 5 Mayıs 1991’de Milliyet Gazetesi’ne verdiği demeçte, Türkiyeli illegal yerleşimcilerin “TAPU İSTERİZ” diye yaptığı yürüyüşlere tepki gösterdi. “Biz henüz tapuyu kendi vatandaşımıza verememişiz, çeşitli hukuksal nedenlerle verememişiz” dedi…

Dördüncü Cenevre Sözleşmesine göre İTEM Yasası’nı yaparak Rum mallarının satışının ve iskâna açılmasının, yağmanın ve talanın önünü açan CTP-DP-UBP-TKP Türkiye’nin işlediği savaş suçlarının birinci derece ortağıdır.

Türkiyeli yerleşimcilerin Rumların mallarını yağmalaması yetmedi, TC vatandaşı olmayan yabancıların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kamu arazilerini ve Rumların özel mülklerini yağmalaması için yeni “kılıflar” uyduruldu!

TC yerleşimci sömürgeciliği adına “yabancılara 3 konut hakkı”nı veren CTP-HP-TDP-DP hükümetidir. Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Cemal Özyiğit ve Serdar Denktaş…

İki federalist ve iki KKTC’ci parti Rumların gasp edilmiş toprakları üzerinde emlak kerhanesi açtılar. Sat babam sat…

-“Müşteri gece gelsin, pijamayla çıkarım karşısına, babalar gibi satarım” demişti bir Türk büyüğü!

TC yerleşimci sömürgeciliği adına “yabancıların 3 konut hakkı”nı, “4 konut hakkına çıkaran” ise UBP-HP’dir. Ersin Tatar ile Kudret Özersay…

Haftalardır Tufan Erhürman’ın “yabancılar konut piyasasını ele geçirdi, Kıbrıslılar ev alamıyor” monologlarını dinliyoruz. Ruslar, Ukraynalılar, İranlılar ve İsrailliler konut piyasasını ele geçirmiş. Bunu söyleyen de “yabancılara 3 konut hakkı” veren sahte “başbakan” Tufan efendi!

Sahte “başbakan” olarak “yabancılara 3 konut hakkı” verirken neredeydi aklın?

İTEM Yasası gibi, “Öyle olması mı gerekiyordu”?

Hem vatan toprağını satmanın yasasını yap, hem de şikayet et! Tam “emlak kerhanesi monologları”…

Tufan Erhürman’ın emlak kerhanesi monologları yetmedi, Kudret Özersay da başladı kendi kendine sayıklamaya:

-“Yabancılara sata sata ülke bırakmadınız, yetmedi mi?” diyor Kudret efendi!

2020 Ocak’ında kendisine “yabancılara satılan malları” soran gazeteciye şöyle demişti Özersay:

-“İsraillilere mal satarken Sivil İşler’e (askeri istihbarata) soruyoruz”…

“Vatanı sattık bir pula / Ne utanmaz köpekleriz” demişti Namık Kemal…

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Esarete karşı; bütün Kıbrıslıları direnişe çağırıyoruz

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