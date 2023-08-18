Artan Karpaz semptomları – Özkan Yıkıcı

Hala birileri Erdoğan’ın ağzından çıkacak Federasyon kelimesiyle gaz almaya çalışırken, Güneyde umut pompalama makinesi susuzluktan tıkanırken, Kuzey Kıbrıs’ta bambaşka gerçekler yaşanmaya devam ediyor. Müdahaleler her alanda resmen salt ilhaklaşma deyil, buranın gerici ortaçağ gidişatlı kurumsallaşmalarla kültürleşmeleri de yerleştirmeğe uğraşıyor. Üstelik bazı dokunuşlarla da hamleler adeta ses getirmeğe devam ediyor. Pile yol hikayesi ile resmen çiğneme ve bazı çevrelerin duruşlarını test edilme yolunda. Maraş veya asıl adıyla Varoşa resmen hamlelerle var olan denklemi bozma uğraşında genişleme gerçekleştirme kararları duyuluyor. Unutmayalım kırkdökuz yıl önce dahi bu yerin B.M. kontrolunda açılması üzerinde hem iki lider hem de uluslararası kararlar da vardır.

Kurumsal güçlendirme konularına fazlaca deyinmek gerekmez. Eğitimdeki çöküş ve kuran kursları teşviki, neyin ne olacağı hesabı yokken yığılan nifusla okulardaki vatandaş olmayan sayısının epey artışı adeta kuşatılmış alanın adeta teslim bayrağı çekiş anıdır. Buna ek olarak artık koltukçular kendi yandaşlarını dahi dikate almadan buradaki TC temsilcisi veya görevlendirilenlere uyumla koltukta kalma talimatnamesine bağlılığı sürdürüyor.

Tüm bunlar olurken, pek de gündem yapılmayan Karpaz bölgesinden son günlerde peşpeşe dokunuşlar yapılıyor. Provakasyonu dahi aratacak tutumlar sergileniyor. Bazısı haber olurken bazısı da geçiştiriliyor. Telenen Güney alandaki durum haberi dahi duyurtmama davranış normal haldeydi. Son günlerde peşpeşe yapılanlar aslında Karpaz yöerisinin nereye doğru sorusuna yanıtdır. Boşuna deyil yerel seçim dönemlerinde Mağusayı brakıp Marsilyalının seçilmesi için bölgede birçok çevre dolaşmadı.

Karpazın önemli bir mekanı da Anrayas Manastırıydı. Rumlarca ve hat da genel ortodıokslar tarafından kutsal sayılmaktadır. Genelikle sözde olsa dahi dini mekanlara direk provakatif dokunuşlar pek yapılmaz. Yapılsa da haber gündemine düşmez. Çok iyi bildiğim, acayip giyinişlerle soyulan bazı kiliseler olduydu. Fakat, her taraftaki yayılan gericilik ve siyasal dokunarak yeni hegemonya kurma esrumanları sonunda Apostolos Anreyas manastırını da etkiledi. Karpazdaki hamleler pek duyulmazken, son hamleler Kuzeyde fazla yankı getirmese de gerek Güneyde genekse başka kesimde epey tedirginlik yaratı.

Durup dururken demiyecem, bir deneme hamlesi ile Manastırda mescit yapma hamlesi oldu. Özellikle bazı dış çevrelerden gelen tepkiler üzerine kararı aldığı bilinen çevreler geri çekilerek topu Marsilyalıya atılar. Tabi önce yalanla başlayan savunma sonunda geri adım atmak gibi tuhaf ikileme düşüldü. Daha bu unutulmadan bu defa vekil adayı olan, turist taşıyan araç sürücüsü e papazın karşısına geçip Kelime Şahadet getirdi. Bu resmen küçümseme ve provakasyondu. Bir kişi tek başına durup dururken ne aklına gelir nede yapar. Fakat, basit düşüncelerle, bunu kişiselleştirip hat da maganzileştirerek önemini de kırma tutumu, şimdiden başladı. Bu tür olaylar savaş halinde dahi olmazken, şimdi hem de durup dururken oluyor demek de kendi kendini kandırmanın ötesine gidemez.

Her zaman uyarırım: böylesi eylemler kişilerin tek başına vereceği karar deyildir. Bu tür hamleler ya provakatiflik veya deneyerek sonrasının gelme siyasal düşüncenin pratiğe yansımasıdır. Karpaz ise pek konuşulmazken, en çirkin rant oyunları yapılırken, nifus yığımı veya mülkiyet el deyiştirme girişimleri artarken, son dönemki yaşananlar, önemli mesajı da alınması önemlidir. Konu bireysel veya yerel ölçekte deyildir. Bu tutumları siyasal genel geleceğin birer parçası olarak ele almak gerekir. Olayda siyasal duruş varsa, bunun karşısına da marazi veya günü kurtarma deyil, siyasal seçenekle durulursa devamı gelmez. Ne yazık Karpazdaki yapılanışın bilinçli oluşturulması sonucu günümüzde de rantın ateşli kazancı artırılırken, gündemlere de pek sokulmazken, gidişatın da anlaşılması odenli zordur.

Karpazda semtomlar artıyor. Bunları yanyana koymak dahi kuşkuların artmasına yetiyor. Durup durmadan olmadı. Tesadüf veya bireysel deyildir. Hele bölgeği benim gibi iyi bilip de orada kol gezen durumları yakalayn birisi olarak, uyarıyoruz. Unutmayın, Karpazla da alakalı başta Viyana anlaşmaları yapıldı. Uyulmadı. Üstelik taşınan önemli nifus yerel deyildir. Dilirgalılar ise Yalusayı tertiplemek için yerleştirildi. Uzaklaştırılan Karpaz şimdi de korkunç senaryoların sahneye konulduğu bölge olarak seçildiği anlaşılıyor.