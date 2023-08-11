Afrika kıtası gündeme taşınırken – Özkan Yıkıcı

Rusyada yapılan Afrika zirvesi, Nijer darbesi, kıtadan gelen büyük göç dalgaları ve korkunç katliyamlar sonucu, kıta pek de istenmese de dünya gündemine geldi. Özellikle Fransız emperyalist etkisinin azalması konusu sömürgecilik geleşcek rekabeti için oldukça tartışmalar oluşturdu. Büyük kıyımlar, yaşanan savaşlar, açlık tehlikeleri, sağlık sonucu ölenler, sömürülerek katletmeler gibi konular yetmezmiş gibi batının yaratığı iklim bozulmasında katgısı olmayan Afrika halkları da bedeli ödeme paradoksu da artık normeleşti. Kıtadaki olaylar genelikle görmezden gelinip sömürünün devamlılığı için yeniden üretilme hamleleri de sesiz sedasızcasına sürdürülmektedir. Son rekabet eksenindeki kırılmalar ve Nijer gibi yoksul önemsiz gibi algılatılan ülkedeki darbe, birden birilerine Afrika konusunu hatırlatır hale soktu..

Bir çok ülkenin direk Afrika bağları var. Fakat bunlar konuşturulmaz. Örneğin, Türkiye Libyada hem de askeri taraf olarak var. Direk çatışma içindedir. Aynen Somalideki gibi. Fakat, Türkiye kamuoyuna Libya veya Somali konusunda tek söz edildiği çok nadir hale sokuldu. Alınan rol ve kimlerin kazandığı hiç haberleştirilmek istenmez.

Kıbrısta da sokakta birçok Afrika ülke insanına şu veya bu vasıfla raslanır. Öğrenciden tutun, emekçiliğe dek her türden Afrika insanı var. Bunlara etiektler konulur. Nijeryalı kuramı sık sık kulanılır. Fakat, Nijeryada nelerin olduğunu, nasıl yaşandığı konusunda bilgi sıfır derecede. Sadece rant kazandıran öğrenci ve ucuz emek gözüyle yaklaşılır. Bazen de buranın koşullarıyla kökleşen Mafya tipi konularda da Nijeryalı imgesi “kurtarıcı” gibidir.

Yine, bir işçi veya öğrenci kimliği ile Demokratik Kongolu insanlar da görürüz. Brakın orada olanları, yerini dahi bilen az. Oysa D. Kongodaki bazı bölgelerdeki isyan ve önemli can kayıpları yanında konunun bölgesel gerilime dek geldiği bilgilerine hiç raslanmaz. Sadece Kongolu dneilip geçilir. Benzer nice Afrikalı ülke insanıyla karşılaşırız. Liberyalı denip de bunun nedemek olduğunu soran kişi çok. Hep bizim anlayışımızla bakış oluşturulur. Ama onları buraya getirip gerektiği gibi kulanım durumarına rağmen, ilgili ülke gelişmeleri, yaşanan koşulalr hiç de öğrenilme zahmeti de yoktur…

Afrika kıtasında bizim eksenimiz bile onca etkilerine rağmen bilgisizlik de ikili olunca, yerine göre kulanım fırsatıyla bunlar damgalanır. Hep görmezden ve bilmezliğe vurulan kıta insanı işimize gelince kulanılan, türkiye gibi bölgesel güç için savaş tarafı dahi olunur. Yıllardır ve hat da asırlardır Kapitalist dünya Afrikayı sömürdüler. İnsanları alıp köle gibi kulandılar. Yer altı kaynaklarını alarak onları yoksul brakırken, kendileri servetlerine servet katı. Bu nedenle Nijer darbesi korkulara neden oldu. Nijerin uranyumunu alıp nüklerde kulanan, askeri üstleri olan Altınıyla deyer artıran batı, Nijer gibi bir ülkeyi elde tutmak için her türlü yalana baş vurması da ormaldır.

Afrika, Kapitlist sistemin sömürge yüzüdür. Avrupa ve Amerika doğayı katlederken, bunun olumsuzlukları Afrika insanları tarafından ödeniyor. Kuraklık ve doğa afetleri sonucu Afrikadan önemli göçler oluyor. Bunlar mafya tipi yapıların da ağına doluyor. Afrika Avrupa çizgisi mezarlarla doldu. Birçok kirli karanlık ilişkilerin insan faciyalarının mezarı halinde yükseldi. Onun için çok önemli olmadıkça emperyalist medyalar Afrika haberi yapmaz. Binlerce insan ölümü veya savaşlara fazla dokunmazlar. Dokunsalar, ibre onlara döneceklek. Sahi Sudan savaşı, Etopyanın Trikye katliyamı, Kongodaki zaman zaman bölgeseleşen çatışmaları, çöl blgesindeki cihatçı hamleleri nedense sorun olarak hiç gündeme taşınmıyor. Ama, uranyum tehlikesi, altın kayıbı ve askeri üst olmanın deyişme şansı olunca hemen akıl vermeğe başlarlar. En tuhafını da ekleyelim: Nijere karşı askeri müdahaleği savunup “demokrasi” diyen Senegal başkanı, kendi ülkesindeki yaklaşan seçim döneminde, muhalefet liderini hapse koyması gibi paradoksal gerçekler kıtada oldukça yaygındır.

Kısaca, Afrika, Afrika gibi yaşamalrıyla gelip giden gündemlerle, istenmese dahi taşınıyor. bBu mücadele kıdtadaki sömürgesel koşuların deyişmesiyle daha bir rahata ulaşacakları da kesindir.