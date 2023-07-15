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Uzun lafın kısası
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100 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor
59:01
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99 Halil Paşa ve Murat Kanatlı seçimler ve sonrasını değerlendiriyor
01:00:30
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97 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
59:28

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