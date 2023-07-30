Şeriat devletinin parası, Avrupalının vicdan ve ahlakına karşı… – Halil Paşa

İspanyol El Mundo gazetesi, Suudi Arabistan önümüzdeki iki yıl içinde dünyaca ünlü yıldız futbolcuları, Suudi ligine getirmek için 20 milyar euro harcamayı planladığını yazdı. Suudi devleti, ayrıca bu işi için bazı kulüplerin yıldız transferleri kadrosuna katmaları için fon ayırdı. Nitekim Ronaldo, Benzema gibi dünya yıldızı futbolcularla başlayan transferler hız kesmeden devam ediyor.

KKTC 2023 Bütçesinin 1 Milyar civarında olduğunu hatırlatalım. KKTC’de insanlar hiç iş yapmasa da 20 yıl bu parayla yaşar.

Öte yandan Afrika’da milyonlarca insan açlık, hastalık ve sefaletle boğuşur, dünyanın pek çok şehir, kasaba ve köylerinde kanalizasyon ve hijyen dahi yokken ve de en temel insan ihtiyacı olan su ve elektriğe ulaşamamış milyonlarca insan bu problemlerle boğuşurken, hatta kendi ülkesinde bile dilenen fakirlerin varlığı söz konusuyken… Suudi yönetimi, futbola yaptığı bu yatırımla, bir bakıma eşitsizliğin-vicdansızlığın-acımasızlığın dünyada vardığı boyutları da göstermiş oluyor.

Adı İslam ya da Cumhuriyet, yönetimi şer-i, başkanlık, otokrat, oligarşi, parlamenter demokrasi ya da başka bir şey olsun. Dünyanın her bir köşesine yerleşmiş Neo Liberal sistemin yalnızca Pazar için üretim ekonomisi değil, ölçüsü-motivasyonu-vicdanı PARA’da buluşan AHLAKI da giderek aynılaşıyor

Nitekim Liverpool’da takım kaptanı olarak futbol oynayan Henderson, yakın zaman öncesinde: “Açıkça yanlış olan ve başka bir insanı dışlanmış hissettiren bir şey gördüğünüzde, onlarla omuz omuza durmanız gerektiğine inanıyorum” sözleriyle İngiltere’deki LGBTQ’lilerin (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Queer) gönlünde taht kurmuştu.

Ancak reds (kızıllar) olarak da anılan Liverpool’un takım kaptanı haftada 700 bin sterlin karşılığında üç yıllığına Suudilerin Al-İttifak kulübüne transfer olunca, gerek İngiliz basınının, gerekse LGBTQ’ların eleştiri okları üzerine yağdı.

Nedenine gelince…

Suudi Arabistan’da eşcinsellerin aktivitesi yasa dışıdır ve cezası da “suçlunun” kafasının kılıçla gövdeden ayrılması, İDAMIDIR. Zaten İnsan Hakları İzleme Örgütü raporları, Suudi Arabistan’ın LGBTQ’lilere yönelik sürekli ayrımcılık ve şiddet suçlarıyla doludur.

Dünyada milyarlarca insanın en çok ortak ilgi alanının Futbol olduğu bilinmeyen değildir.

Bu nedenle futbol, özellikle geçtiğimiz yüzyılda Avrupa ve Latin Amerika ülkelerindeki diktatörler ile askeri cuntaların, işkence-siyasi cinayet vb. insanlık suçlarının üzerine örtü olmakta bir araç olarak kullanıldı. Günümüzde ise şeriatla yönetilen zengin İslam ülkelerinden Suudi Arabistan, 2023 yılı yazında Futbola milyarlar harcamaya devam ediyor. Ayda 100 dolar geliri olan milyarlarca insan bir yanda. Ayda milyon dolar kazanca sahip sayıları birkaç yüzü geçmeyen futbolcular diğer yanda…

Kapitalist dünyanın insanlar arasındaki eşitsizlik uçurumunun yaratılmasına, vicdani ve ahlaki erozyona, şimdi futbol her zamankinden çok daha fazla dahil.

Dünyada yaşam, bu VİCDAN(SIZLIĞ)I ve bu AHLAK(SIZLIĞ)I daha ne kadar zaman kaldıracak?

Demem o ki; Henderson aynı cesur sözleri, Suudi Arabistan’da futbol oynarken de sarf edebilecek mi? Liverpool’da olduğu gibi bir defalığına da olsa gökkuşağı bandıyla mesajını verecek mi?

Yoksa Henderson Suddinin haftalık 700 bin sterlinlik transfer teklifini kabul etiği gün, o gökkuşağı pazu-bandı da kara bir lekeye mi dönüşmüş oldu?

Liverpool’un takım kaptanı Henderson, transfer olduğu Suudi liginde “altında kalanın boynu kopsun” AHLAKINI mı benimseyecek?

Yoksa LGBTQ’lar ve dünya için bir cesur mesaj da Suudi sahalarından mı verecek?

Suudilerin parası, Henderson’un cesaret, vicdan ve de ahlakına karşı!

Bir diğer deyişle şeriat devletinin parası, Avrupalının vicdan ve ahlakına karşı!