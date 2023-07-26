Sanal para olur da sanal devlet olmaz mı? – Nidai Mesutoğlu

Sanal sözcüğünün anlamı sözlüklerde: “Gerçekte var olmayıp zihinde tasarlanan” olarak anlatılır. Günümüzde sanal sözcüğü en çok para sözcüğü ile birlikte kullanılır.

Sanal para maddi olarak olmayıp para gibi kullanılan ve bir değeri olduğu zihinlerde kabul gören paradır.

Sanal devlet sözcüğü bugüne kadar yazılıp söylenmedi. Belki benim bilmediğim bir bilgisayar oyunu vardır.

Sanal sözcüğü devlet sözcüğünün önünde kullanıldığında: “Gerçekte var olmayan sadece zihinlerde varlığı tasarlanan devlet” olarak açıklanmalı.

Böyle devletin toprağı olmaz. Egemenliği söz konusu değildir. Herkes istediği gibi tasarlar. İsterseniz süper bir güç olarak düşünüp rüyalarınıza konu yapabilirsiniz.

Sanal devletin ordusu da fiziksel olarak yoktur. Tüm silahları sanaldır. Komutanları da sanaldır. Güvenlik de sanaldır.

Meclisi de sanaldır. Meclisteki vekiller de sanal bir toplumun sanal temsilcileri olurlar.

Yasaları da sanaldır. İsteyen istediği gibi yorumlar. Tabii ki bu yorumlamalar kendi çıkarlarına göre yapılır.

Sanal devletin ekonomisi de sanaldır. Üretim ve bölüşüm sanal olduğuna göre istediğinizi üretip istediğiniz payı da alabilirsiniz. Kimse size hesap sormaz ve kimseye de hesap vermek zorunda kalırsınız.

Tıpkı sanal bilgisayar oyunları gibidir. Stratejisi kendinize göre belirlersiniz. Başarı ve başarısızlık da sizindir. Kaybederseniz dünyanın sonu değil. Yeniden oyuna başlarsınız.

Sanal develi gerçek devletlerden ayıran en önemli özellik tanınma gibi bir sorunu yoktur. Sanal devlet sizin hayallerinizle gelişir büyür veya yok olur.

Sanal devletin egemenlik sorunu da yoktur. Her şey güllük gülistanlık gibiymiş sanılır.

Cumhurbaşkanı sanal, başbakanı sanal, meclisi sanal. İktidarı sanal, muhalefeti sanaldır.

Bu devleti yaratan ise gerçektir. Gerçek devlet sanal devleti istediği gibi yönlendirir yönetir. Beğenmediğini değiştirir beğendiğine görev verir. Kısacası kedi fare ile oynar gibi olur ilişkiler.

İstediğini istediğine satar, tehdit eder, aşağılar, itibarsızlaştırır. İstediği gibi yönetir.

Sanal devletin en tehlikeli yanı kendini gerçek sanmasıdır. Gerçek ve egemen devlet olduğuna inanırsa işte o zaman sanal bir devlet olduğu kendisine hatırlatılır. Yenilir ve oyun yeniden başlatılır.

Böyle bir devlet bilir misiniz? Bence yoktur ama olmayacak demek değildir.