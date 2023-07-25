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.Yeniçağmanşetİşgalin ve istilanın yıldönümünde yüzümüzü savaşa ve milliyetçiliğe değil insana ve sevgiye...
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İşgalin ve istilanın yıldönümünde yüzümüzü savaşa ve milliyetçiliğe değil insana ve sevgiye döndük

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ile birlikte Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk aktivistler 23 Temmuz Pazar günü Androlikou’da (Gündoğdu) Hasan ve Hambou mezarı başında sembolik bir etkinlik gerçekleştirdi.

Panikos Chrysanthou, Hasan ve Hambou’nun ilişkilerini de merkeze alan Akamas filminde o dönemde yaşananları sinemaya aktarmış, ödül de almıştı. Filmin yeniden gösterimi 18 Temmuz Salı günü KTÖS’te YKP’in organizasyonunda gerçekleştirilmişti.

Etkinlik çağrısında YKP “savaşın diğer yüzünde ise Hasan ve Hambou var. 1974 yazındaki işgal ile ortaya çıkan bölünmeye rağmen Trodos dağında Androlikou’da (Gündoğdu) birbirleri ile yaşamaya devam etmişlerdi. İki tarafın milliyetçiliğine ve şovenizmine rağmen, bir arada kaldılar. En sonunda mezarları da köylerinde yan yana olarak ömürlerini tamamladılar. Adadaki hristiyan ve müslüman mezarları ayrıdır. Hasan okula gitmemiş bir çoban olmasına rağmen köydeki tek müslüman mezarlığına Hambou’yu gömemeyeceğini bildiğinden, mezarlığın yanındaki hâli araziyi de mezarlığa dahil edip, eşinin oraya gömülmesini sağladı. Vasiyet olarak da kendinin de eşinin yanına gömülmesini istedi. Şimdi Androlikou’da yanyanalar…” diyerek kısaca onların yaşam öyküleri aktarılmıştı.

23 Temmuz Pazar saat 8.30’da Ledra Palace’nın güneyinden hareket eden otobüs Baf Dağının yükseklerindeki Androlikou’ya (Gündoğdu) saat 12 buçuk civarında ulaşabildi.

Mezarlıkta Hasan ve Hambou’nun mezarlarına çiçekler bırakıldı ve burada YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı kısa bir konuşma yaptı. Mezarlık’taki etkinlikte ayrıca ünlü film yönetmeni Panikos Chrysanthou da yer aldı ve Hasan ve Hambou’nun yaşadıkları, hayat hikayelerine dair bilgiler verdi… Etkinlikte POGO bölge temsilcisi de kısa bir konuşma yaptı.

Hasan ve Hambou’nun mezarları başında Kanatlı’nın yaptığı konuşmasını “bazıları 15-20 Temmuz’u savaşla ölümle anlatırken biz burda sembolik olarak Hasan ve Hambou’nun mezarı yanında yüzümüzü insana ve yaşama dönüp, başka bir tarih olduğuna dikkat çekmek için buradayız. Kıbrıs’ta bir müslüman ile bir ortodoksun yan yana olduğu tek mezarlık burasıdır ve yeniden altını çizeriz” diyerek başladı ve “ bu adada barış kazanacak…” diyerek sonlandırdı…

Daha sonra bölgedeki POGO örgütü temsilcileri ile Polis’te öğlen yemeği yendi. Yemekte yapılan konuşmalarda da barış ve adanın yeniden birleşmesine vurgu yapıldı, ortak vatanın yeniden birleşmesi için mücadelenin devam edeceğinin altı çizildi.

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