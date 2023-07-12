Birlik güçlü kılar

Avrupa Sol Partisi (ASP) yükselen aşırı sağa karşı Avrupa’daki sol parti ve hareketlere “Birlik bizi daha güçlü kılar” başlıklı çağrıda bulundu. 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için çalışmalara başlayan ASP’nin çağrısında, günümüzde aşırı sağın yükselişini destekleyen geniş bir hegemonyanın oluştuğu belirtildi. Çağrıda solun buna karşı yeterli bir cevap veremediğine dikkat çekildi.

Çağrıda, neo-faşizmin ortak amacının krizden doğrudan etkilenenlerin hissettiği öfkenin kapitalist sisteme yöneltilmesini önlemeye çalışmak olduğu ifade edildi. Neo faşizmin bunu da ırkçılık, kadın düşmanlığı, sendikal hakların kısıtlanması ve LGBTİ+ gibi gruplara karşı söylemleriyle tamamladığına vurgu yapıldı.

NASIL YAPMALI?

Çağrıda öne çıkan başlıklar şöyle:

Çoklu krizler sağa yarıyor: Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu çoklu krizler -iklim felaketi, savaş ve ekonomik kriz- aşırı sağa verilen desteğin artması için giderek daha uygun bir ortam yaratılmasına yardımcı oldu. Aşırı sağ akımlar, toplumlarımızda yoğunlaşan zorlukları ve acıları istismar ettiler, nefret politikalarını inşa ettiler. Sağın ve egemen sınıfın geleneksel partileri de, bu söylemlerin çoğunu benimsediler. Aşırı sağ politikalar, krizlerden otoriter bir çıkış yolu arayan iktidar partilerinde bile yeni normal haline geldi. Sağ ve aşırı sağ arasında yeni ittifaklar kuruluyor, Avrupa genelinde ırkçı politikalar geliştiriliyor ve göçmenlere yönelik kötü muamele, onları günah keçisi yapma uygulamaları şok edici seviyelere ulaştı. İster devlet yapılanmasında yuvalanmış olsun, ister paramiliter çetelerde silahlanmış olsun, aşırı sağ hepimizin hak ve özgürlüklerine saldırıyor.

Gericilikten ve militarizmden besleniyorlar: Avrupa solu, faşizmin hiçbir biçimine yer olmayan farklı bir toplumu, eşitlik, adalet ve barış toplumunu yaratmaya kendini adamış herkesle birlikte bir arada durmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için çok büyük yeni zorluklar olduğunun farkındayız. Ukrayna’daki savaş, Avrupa’daki siyasi dengeyi değiştiren ve toplumlarımız üzerinde derinden olumsuz bir etkisi olacak olan militarizasyonunu hızlandıran tehlikeli bir durum yarattı. Aşırı sağ, savaş çığırtkanları tarafından üretilen milliyetçilikten besleniyor ve militarizmi yüceltiyor, mülteci krizini istismar ediyor, ırkçılığı, antisemitizmi ve yabancı düşmanlığını körüklüyor. Aşırı sağ, dini duygulardan besleniyor. Bu bağlamda gelişiyor, Avrupa çapında işbirliğini derinleştiriyor

Gerçek bir öfke ve umutsuzluk var: İnsanlığın birçok krizle karşı karşıya kalmaya devam ettiğinin farkındayız. Egemen seçkinlerin neoliberal politikalarının ve eylemlerinin neden olduğu gerçek bir öfke ve umutsuzluk var. Aşırı sağ, ekonomik krizi tabanını inşa etmek için kullandı, pandemiden kendi çıkarları için yararlandı, iklim değişikliğini inkar etmek için komplo teorileri kullandı ve birçok Avrupa ülkesinde kadınlar ve LGBTİ+ topluluğu için elde edilen kazanımların alınması için uğraştı. Birlikte çalışarak süreci doğru yorumlayabilir ve onları yenmek için nelerin gerekli olduğunu çıkarabiliriz.

Vahşeti, nefreti ve baskıyı reddediyoruz: Birçok yönden toplumlarımız için bir dönüm noktasındayız ve iktidarlar tarafından üretilen savaş ateşinin yol açtığı vahşeti, nefreti ve baskıyı reddettiğimizi belirtiyoruz. Biz, bunun, işçi sınıfına ve çeşitli toplumsal gruplara, özellikle de savaş kültürünün olanak sağladığı aşırı sağın güçlendirilmesi yoluyla vereceği tarifsiz zararı reddediyoruz. Ukrayna’daki savaş, Avrupa’nın her yerinden faşistleri ve neo-nazileri cezbetti. Eve döndüklerinde, silah ve savaş bilgileriyle toplumlarımızda barışa meydan okuyacak binlerce acımasız insanla karşı karşıya kalacağız.

Savaş çığırtkanlarına geçit yok: Hem aşırı sağa hem de savaş çığırtkanlarına meydan okuma ve onları yenilgiye uğratma kararlılığı ile bir araya gelerek tüm gücümüzle karşı koyacağız, direniş hareketleri inşa edeceğiz, sınırların ötesinde birleşeceğiz, sendikaları savunacağız ve güçlendireceğiz. Faşizm, sendikaların ve sol partilerin zayıf olduğu ve işçilerin sosyal korumasının yok edildiği ülkelerde daha hızlı büyüyecek ve güçlenecektir. Uluslararası dayanışma için, göçmenlerle, kadınlarla, LGBTİ+ topluluklarıyla, engellilerle ve saldırı altındaki herkesle birlikte çalışacağız. Bu savaşa ve militarizme son vermek için barış hareketleriyle birlikte çalışacağız.

Faşizme karşı omuz omuza: Partilerimiz ve hareketlerimiz güçlü geleneklere sahiptir. Latin Amerika’da bugünün zor kazanılmış zaferlerini de geliştireceğiz. Anti-faşist ve sol güçler, uluslararası işbirliği inşa etmeli ve aşırı sağın yükselişiyle yan yana giden artan komünizm karşıtlığını reddetmelidir. Bunun bir yolu, Avrupa Parlamentosu’nda güçlü bir sol inşa etmektir Rosa Luxemburg’un dediği gibi, bir seçimle karşı karşıyayız: Ya sosyalizm ya barbarlık.

YAPILMASI GEREKENLER

Avrupa’da bir antifaşist koordinasyon merkezi kurulması.

• AB üye ülkelerindeki neo-nazi örgütlerin yasaklanması.

• Faşizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı hakkında bilgi paylaşmak için her ülkede bir bilgi ve eğitim merkezi kurulması.

• Ulusal hükümetlerden faşizme karşı tarihsel mücadeleyi eğitim programlarına dahil edilmesini talep etmek.