Ayni hikayeğe yeniden güncelleşirken – Özkan Yıkıcı

Salı, bir ağostos. K. Kıbruısta resmi tatil günü. Birçok kutlama günü imgesiyle dolduruldu. Ne yazık her yıl ayni gün sorgulanmassı gereken yorumlarla konuları tekrardan yazmak da zorunda beni brakıyor. Çünkü, K. Kıbrısta doğru yanlış bilmeden, resmi sunumla idolojikleştirilen günleri eleştirmeden hemen kabul edip, ardından tatil ile de tamamlayıp normalleştirme becerimiz önemlidir.

K. Kıbrısta Türkiyeden ital edilip yerleştirilen veya dini bayramlar kabul etme yapımız kabullenildi. Bunlar zaten eleştirilmez. Sanki kendi günümüz gibi kutlanıp tatilerle de tamamlanır. Yerel düzeyde ilan edilen ve tatil ile tamamlanan resmi günler ise oldukça tartışmalı. Örneğin Müslüman dünyada dahi olmayan Mevlüt günü K. Kıbrısta resmi tatildir. Üstünden de laiklik edebiyatı de yapılır. Laiklik edebiyatının nasıl sahte olduğu ise son dönemki gericileşme ve tarikatlaşma süreciyle zaten anlayana analatan noktadır.

Bugün Salı. Bir ağustos. K. Kıbrısta tatil. Resmi bayramlar günü olarak ilan edildi. Bunların hepsi tartışmalı durumlardır. Fakat, önce yalanda olsa doğru kabullenip uygulandı. Giderek bilenler azaldıkça, ardından yoğun nifus tşınıp onlara da algılatılınca, durum istenilen şekle geldi. Bir ağustosun ilk olayına dokunalım: Bir Ağustos TMT kuruluş günü olarak kutlanır. Epey söz de edilir. Oysa eskiden bizat teşkilat içinde yaşayanlar dahhi, bulunan açıklamalı bildiriler bile bize denilen 58 1 Ağustosta TMT kurulmadığı kanıtlanır. Öncesi olan bildiriler hat da infazların da belgeleri var. TMT yapısının bir yıl önce kurulduğu da bizat içinde olanlarca söylendi. Fakat, nedense hep Bir Ağustos Elisekiz diye tariha yazdırtıldı.

Bir dönem tartışmalar oldu. Konuşan TMT yetkilileri söylerken eliyedi yılı Kasım ayını işaret ediyordu. Bizat bana kuruculardan Burhan bey de itiraf yaptı. Ama deyişmedi. Konuşan başta Arif Hoca olmak üzere ilgili kabul edilen tarihin, Denktaş ile Vuruşkanın örgütü Türkiye ile birlikte ele geçirme günü olduğunu kabullenip açıkladılar. Türkiyeden gelip çalışan ismayil Tansu ise olayı Türkiyeleşme ve hat da STK altında oluşumunu anlatır. Daha sonra ilgili yapı hepimizin bileceği Özel Harp dayresi olarak deyişti. Bunlara rağmen yine de ısrarla Bir Ağustos TMT kuruluş günü olarak hep kutlandı ve üstünden demeçler verildi. Halbuki şimdi az kalan geçmişi yaşayanlar özellikle kuruluş sonrası bazı solcu ve istemedikleri kişilerin bizat örgüt tarafından öldürüldüğü de söylendi. Bunlar hiç dikate alnmıyor. Deyiştirip doğrusu da yazılmıyor. Yerleştirilen resmi idoloji ise gidfrek kendini kabullendirdi. Hele yerleşen K. Kıbrıs gerçeği ve nifusun önemli kısmı hiç buranın tarihini bilmediği için de bu durum kökleşti.***

Bir başka tartışılması gereken konu fetihçilikle direnişi ile tarihsel gerçek ile günümüzü darmadağın edecek şekilde ki Mağusa fethidir. Asırlar önce Osmanlının adayı ele geçirmesiyle konulan Mağusanın fethi durumu hala kutlanma çabasında. Oysa Osmanlı sonrası Kıbrıs çok dönemler geçirdi. İngiltere sömürgeciliğinden tutun Kıbrıs cumhuriyeti süreçleri de var. Şuna benzer, Türkiye şu anda kalkıp Yavuz Sultan Selim tarafından Afrinin hethi gününü kutlamasıdır. Böylesi bir tarih hafızalı idolojimiz oluşturuldu. Üstüne direnişi de koyunca fetih ile direniş çelişkisini de sıfırlayarak idolojikleştirip resmileştirme başarısı yaşatılıyor.

Bugün 1 Ağustos. K. Kıbrısta tatil. Tabi tatil denilince böylesi günlerde de paradoks var. Kamu çalışanı tatil. Özel kuruluşlar açık. Nede olsa tatilerin resmisi de yerine göre yapılır. Tehlikeli olan, K. Kıbrıs yerel kutlama günlerinin nedense hepsinde ya yanlışlar veya terslikelrin olmasıdır. Bunlar gerçekler daha netleştikçe deyişmesi veya kaldırılması da olasıdır. Şimdi hala onca yaşannan ve hala akılda kalanlara rağmen Bir Ağustos TMT kuruluş günü diye dayatılırsa, bu günün de STK ile bir anlamda Denktaş Vuruşkan ele geçirme tarihi olduğunu da söyleyenler olunca, demek ki bizim kendi tarihimizle yüzleşecek resmi tarihlerin de olduğunu akılda tutmamız gerekir.