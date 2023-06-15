YKP, Avrupa Sol Partisi Balkan Network toplantısına katılıyor

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) Balkan Network toplantısı 16-17 Haziran tarihlerinde Belgrad’da gerçekleşiyor. YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı toplantıya katılacak…

Toplantıda Balkanlar ve bölgedeki son gelişmeler üzerine tartışmalar gerçekleştirilecek…

16 Haziran tarihinde halka açık “Avrupa Solunun Perspektifinden Avrupa’nın Geleceği” başlıklı açık oturum da gerçekleşecek. Toplantının çağrısında “Avrupa bir yol ayrımında gibi görünüyor. Avrupa bölgeleri arasındaki farklılıklar, hem AB ülkelerinde hem de AB’ye bakan ülkelerde artan neoliberal politikalar, kıtayı dramatik bir şekilde sarsan savaş, gerçek (ve çirkin) yüzünü gösteren radikal sağ – tüm bunlar korkuları körüklüyor ve umut ince bir ipte asılı duruyor. Gerçekten insancıl ve özgürleştirici başka bir Avrupa’yı nasıl inşa edebiliriz? Farklı bir AB’nin siyasi ve ekonomik temeli nedir? EL, son dönemdeki başarı dalgası üzerine alternatifler inşa etmeye devam edebilir mi? Avrupa Sol Partisi AB adaylığı konusuna nasıl yaklaşıyor?” denmekteydi. Oturumda, Avrupa Sol Partisi başkan yardımcısı Margarita Mileva, Avrupa Sol Partisi eski başkanı, Rosa Luxemburg Vakfı yöneticisi Heinz Bierbaum ve Avusturya Komünist Partisinden Waltraud Fritz birer konuşma yapacak…

17 Haziran tarihinde de gene halka açık Rosa Luxemburg Vakfı inisiyatifinde “AB Genişlemesi ve Avrupa bütünleşmesi: Güneydoğu Avrupa’dan Perspektifler” ve “Güneydoğu Avrupa’da Solun Önümüzdeki Seçimler ve Sonrasında Karşılaşacağı Zorluklar” başlıklı toplantılar gerçekleşecek… Toplantılar, Güneydoğu Avrupa solunun (AB üyesi olan ve olmayan) farklı perspektiflerinden görüş alışverişinde bulunmayı ve Batı Balkan ülkelerinin AB’ye katılım süreçlerine yönelik sol yaklaşımları ve adil ve barışçıl demokratik sosyalist bir Avrupa Birliği vizyonunu tartışmayı amaçlamakta…

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 15 Haziran’da adadan ayrılacak ve 18 Haziran’da adaya dönecek…