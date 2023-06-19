19/06/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 65 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/06/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/06/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/06/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/06/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/06/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/06/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/06/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/06/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,254TakipçilerTakip Et123AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 97 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor59:28 96 Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:01:22 95 Barış Parlan ve Murat Kanatlı e devlet çalışmalarını konuşuyor57:01 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin