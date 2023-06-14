Tepkimizi koyalım, sandığı boykot edelim, gayrı meşruiyetleri daha da su yüzüne çıksın!

YKP Parti Meclisi üyesi Rasıh Keskiner 25 Haziran ara seçimi için “Unutmayalım, sandık otoriter baskıcı rejimlere meşruiyet kazandırmak için sık sık tekrarlanan bir araçtır” diyerek, halkı boykota katılmaya çağırdı. Açıklama şöyle:

Adına “seçim” denen ülkemizin kuzeyinde yaratılan bataktaki gerçeklerin gizlenmesi için tekrarlanan bir oyun yine sahnededir.

Türkiye’deki yönetimlerin yıllardır her alana uyguladıkları müdahaleler sonucu demokratik bir seçimin koşulları Kıbrıs’ın kuzeyinde hiç olmamıştır. Tek başına buraya taşıdıkları nüfus, değişen demografik yapımız, dağıtılan ve dağıtılmaya devam eden yurttaşlıkların varlığından dolayı bile Kıbrıslının iradesinin sandığa yansıması mümkün değildir.

Bu ülkenin kuzeyinde bir vitrin yarattılar. Yapılan her şey bu vitrinin süslenmesi için yapılmaktadır. Hiçbir alanda, hiçbir kurumda Kıbrıslının söz hakkı dahi kalmamıştır. TC’deki rejim bir çember çizmiş ve bu çemberin içinde ancak onun istediği kadar oynanmasına müsaade etmektedir. Bunu kabullenenler bu çemberin içinde oynamaktan şikayetçi değildirler. Onlar için irademize, varlığımıza yapılan müdahaleler önemli olmayacak ki, vitrinden eksilen bir koltuk için, “seçim davulu” çalar çalmaz hemen sahne aldılar. Atanan yetkisiz yetkililer, moda haline gelen yalan dolan vaatlerini sıralamaya, muhalefet ise iktidarın nerede olduğunu bildiği halde “iktidar” çığlıkları atmaya başladı.

Yeni Kıbrıs Partisi yıllardır tekrarlamaktadır. Bu ülkenin kuzeyinde TC yönetimlerinin her alana müdahalesi sonucu, herhangi bir seçimin de anlamı kalmamıştır. Peki niçin bu seçimler yapılmaktadır? Seçim sandığı, otoriter, baskıcı rejimlere meşruiyet kazandırmak için yapılmaktadır. Rejimin çizdiği bu çember içinde yer alanlar mevcut gayrı meşru rejime daha da meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadırlar.

Toplumumuza çağrımızdır. Elimize bir fırsat daha geçmiştir. Yıllardır bu rejimi deşifre etmekteyiz. Varlılarına çeşitli yöntemlerle tepki koymaktayız. Tepkilerimizi bu göstermelik seçim oyununu reddederek, boykot uygulayarak göstermekteyiz. Bir fırsat daha var önümüzde. Gayrı meşru, göstermelik olan her şey gibi “seçim” denen oyununa katılmayalım. Tepkimizi sandığı boykot ederek gösterelim. Unutmayalım, sandık otoriter baskıcı rejimlere meşruiyet kazandırmak için sık sık tekrarlanan bir araçtır.

Tepkimizi koyalım, sandığı boykot edelim, gayrı meşruiyetleri daha da su yüzüne çıksın!