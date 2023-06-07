Ben seçimleri niye “boykot” ediyorum (2) – Hayati Yaşamsal

bu ülkeyi kimler yönetiyor, kimler Dianellos’a giriş vize’si almak için, T.C kuzey kıbrıs yerleşikler konsoluğu’nun kapısında sıra bekliyor.

Yerleşimci Kolonize Rejim KKtc’de yapılan-yapılacak,

“DEMOKRASİSİZ-SEÇİMSİZ SEÇİMLER”

Emperyal Ankara Otoritesi’nin kabul ettirdiği, ve KAYYUM VALİ ile YERLESİK’ler eliyle uyguladığı “HERESTETİK POLİTİK MANİPÜLASYON” menüsü.

a) Bir siyasi kişinin ve partinin menfaatine uygun gelecek şekilde Hile, saptırma, dolap çevirme, b) Bir siyasi kişinin ve partinin menfaatine uygun gelecek şekilde oy kullanacak kişi sayısını artırma, domine etme, hileli seçim bölgesi taksimatını ayarlama.

Emperyal Ankara Otoritesi ve İktidarları askeri işgal altında tuttuğu Kuzey Kıbrıs’ta ne demokrasi uygular ne de düzenli olarak çıplak baskıya başvurur. Periyodik seçimler düzenleyerek, hem dış hem de iç aktörleri tatmin etmeyi umarak, en azından bir nevi demokratik meşruiyet elde etmeye çalışır.

Aynı zamanda, bu seçimleri sıkı otoriter kontroller altına alarak, kendine hizmetkar itiatkar hükümetlerde hangi kişi ve partilerin kalmalarını sağlıyor.

Stratejik hedefi, demokratik belirsizlik risklerine girmeden seçim meşruiyetinin meyvelerini toplamaktır. Seçim kontrolü ile seçim güvenilirliği arasında denge kurarak, seçim otoriterliğinin bulanık sınırlarını çiziyor. Ne açıkça demokratik ne de tamamen otoriter.

Seçime Dayalı Yapay Demokrasi ile Ankara Merkezli Kapalı Seçim Otoriterliğinin geniş ve sisli bölgesinde tutuyor.

Bireysel İkballer’ini garantileme hedefindeki bazı Konformist Demokrat, Sol kişi ve örgütler bu muğlak Kapalı Otoriter Yerleşimci Kolonize rejimi düzene sokmak, Ankara Merkezli Kapalı Otoriter Seçimler ile “Demokratikleşen” veya “Yarı Demokrasi” gibi geniş ara kategorilere dönüştürerek, Emperyal Ankara Otoritesinin 1974 De-facto Taksim ile oluşturduğu Yerleşimci Kolonize Rejim’in meşruiyetini kalıcılaştırmaya katkı koyuyorlar.