Ben seçimleri niye “boykot” ediyorum (1) – Hayati Yaşamsal

İşgal edilmiş ve Kuzey Kıbrıs’ta oluşturulan Yerleşimci Kolonize Rejim-KKtc’de yapılan seçimlerle de Emperyal Ankara Otoritesi’nin kabul ettirdiği ve uyguladığı “HERESTETİK POLİTİK MANİPÜLASYON”

Bir siyasi kişinin ve partinin menfaatine uygun gelecek şekilde Hile, saptırma, dolap çevirme, Bir siyasi kişinin ve partinin menfaatine uygun gelecek şekilde oy kullanacak kişi sayısını artırma, domine etme, hileli seçim bölgesi taksimatını ayarlama.

Devam ettiği sürece ve tüm bunlar gün gibi ortada dururken;

Barış-Çözüm yanlısı olduğunu iddia eden Sol ve Demokrat kişi ve örgütlerde Makyavelist;

Rejim Hizmetkarı İktidar, Mevki ve Statü Hırsı, Rejim Hizmetkarı Hükümet Olma Arzusu Bireysel “Konformist Çıkar Maksimizasyonu”, var iken,

Kırağı Çalmış Toplumsal Gecemiz’in, Silihtar ve Dianellos bataklığındaki Koltuk’lar için yapılacak Seçimlerle Bitemeyeceği’ni, yakın geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler kanıtlıyor.

Devam edecek…