Ülkemizde klasik bahane haline sokulan bir ülke var: Ukrayna. Nitekim tüm beceriksizlikler, sıkıntıların üstüne bir “Ukrayna krizinin de etkisi” konulup adeta kaçamaklık kuralı oynanmaktadır. Fakat, Ukrayna onca kulanıma karşın orada olanlar konusunda da pek konuşan yok. Deyrlendirmeler ise arada bir çatma şekliyle batının kolektif emperyalist piyar oyunlarının aktarımı şeklinde olmaktadır. Son ilaç olayı veya gidrek hissedilen gıda sorunu dahi başa bir Ukraynadaki savaş nedeni konup, nedenin yerine oturtulmaktadır. Peki, Ukraynada olanlar konusunda haber var mı: Üstelik acıdır konuşturulan veya haber yapılan Ukraynanın da önemli kısmı kerhen yalan. Ama, alıştığımız teslimieyt ve konuları örtme tutumumuza bu defa Ukraynayı da ekleyip kenidmizi hep aklarız. Konunun buradaki çözümsüzlüğü de haletmiş oluruz.****

Artık Ukrayna savaşını pek duymuyoruz. Arada alınan yeni Rusya anbargo haberlerini de dikate alan yok. Ama, savaş sürüyor. Belli ki son dönemlerde batı dilediğini bulamadı. Bu nedenle satmam veya göndermem dediği silahları şimdi Ukraynaya gönderiyor. Alman Sosyaldemokrat lider ve başbakan konuşurken ki olan Ukrayna savaşı karşıtı protstolara kızıyor. Ukrayna savaşına karşı çıkıp barış isteyen ve silah gönderilmesine karşı çıkanları “Putinci” diyecek derecede öfkeli hale geliyor. Ama, aklımıza hemen Merkelin itirafı geliyor. Merkel yapılan Minsk anlaşmasının aslında barışmak deyil zaman kazanıp Ukraynayı silahlandırıp saldırtma olduğunu kabulendi. Bu almanya ki kendi kuzey boru hatının bonbalanması ve ardından çıkan bilgileri yutup ABD tıs diyemeyen güç olarak çoktan tarihe yazıldı.

Tekrardan Ukrayna olaylarının yakın tarihine girmeyecem. Yalnız: genelde gerek Sovyetler gerek se Rusya ile yapılan önemli anlaşmaları Rusya deyil batı ihlal yaptı. Önemli anlaşmalardan çekildi. Ukrayna sözleri de hiç tutulmadı. Algı oyunlarıyla aslında batı içindeki şeytanı dışarıya vurdu. Rus sanatını dahi yasasklama derecesine gelindi.

Son olay vurulan Hitroelektrik santrali. Rusyanın kontrol etiği Doğu Ukraynadaki topraklarda olup Kırıma önemli derecede elektrik sağlayan KOhafro santrali oldu. Santral çok önemli. Bu saldırı sonrasında sular yükselmeğe başladı. Köyler boşaltılmaya girişimi başladı. Fakat, heme en başta Avrupa konseği sözcüsü suçu hemen Rusyaya yaptı. Öyle bir suçlama ki cezalandırma ve savaş suçu olarak kamuoyuna sundu. Hemen batılı medya bu oyunu piyarını sahneye koydu.

Oysa kontrol Rusyada. Kırımla alakalı oldukça önemli elektrik sağlayan yer. Ukrayna klasik ayni yalana baş vurdu. Bu oyunlar ilk defa olmadı. Nitekim gerçek açığa çıktıktan sonra da ya susuldu veya pişkin pişkin yalana devam edildi. Örneğin Rusya Almanya kuzey boru hatı olayı gibi. Direk ABD etkisi ortada dolaşırken, zarar gören Almanya hükümetinin gıkı çıkmadı. Böyle çirkin bir oyun oynanmaktadır.

Son santral saldırısı tam da Ukraynada işlerin istendiği gibi gitmediği bir anda gündeme düştü. Ukrayna ordusu bazı yerleri kaybederken, saldırı karşıtlığı da istenilen sonucu vermedi. Zelenski durmadan yeni moderin silahlar istiyor. Batı askeri makinesi işledikçe de yoksuluk da artmak zorunda kalıyor. Onun için bazı konuyla alakalı kesimler, Ukraynada bazı hamleleri bekliyordu. Hat da Nükler santral korkusu dahi vardı. İngilterenin önerdiği düşük düzeyde nükler mermi kulanımı konusu da korkuyla aklın bir yerinde duruyor. Bedel ise Ukrayna halkı tarafından ödeniyor.

Belli ki Ukrayna savaşı çok su kaldıracak. Hele de Ukrayna faşist lideri Zelenski batıdan yüz buldukça ve ısrarla ABD, İngiltere ve Almanyanın kışkırtıcı hamlaleri sürdükçe, bu savaşın bitmesi kolay deyildir. Öyle ki barış ve ateşkes çabalarını Ukraynadan önce Baydın ret etmesi tesadüf deyildir. Ama, Güçlü medya ve probaganda aygıtı ısrarla piyar oyunlarla bize birşeyler sunuyorlar. Sundukça da inanan oldukça ve barış hareketleri güçlenmediği müdetce işler hep insanların kan gölüne dönen vatanlarından kaçmak zorunda kalacaktır.

Kısaca, Ukrayna bir anda sesizlikle dünya önceliğinden kopmuş gibiydi. Birden vurulan hitro elektrik santaraliyle oşan tehlike sonucu yeniden gündeme geldi. Rusyanın kontrolundaki bölge olması Kırımın önemli elektrik ihdiyacı gidermesine karşın, hemen Ukrayna lideri ve batı kesimi Rusyayı suçlamakla kalmayıp yargılatıp cezalandırma propagandasına başladılar.

Öyle bir duruma geldik ki onca korkunç yalan probagandanın ufak bir gerçeğini söyleyince, sanki Rus yanlısı olmuş gibi de linç etme derecesine geliniyor. Almanyadaki bir gurup sol kesime Sosyaldemokrat başbakanın tutumu bunun önemli acı itirafıdır. Tekrar edelim, Ukrayna krizinin itirafçıları bizat batılılar oldu. Şimdi belli ki işler yolunda deyil. Faşist liderliğin olduğu her yerde inanılmaz kıyımlar yapılır. Olmaz denilenler gerçekleştirilir. Yeter ki kazansınlar! Faşizim ve emperyalist deneyimlerimizi aklıda tutup Ukrayna savaşını doğru gözlemek şart. Yoksa bizim kesimler gibi tüm olumsuzluklarını dahi Ukrayna savaşına yükleyip kaçma çareleri de işlemeğe devam edecektir.