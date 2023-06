“At da galedeyim” – İsmet Özgüren

Yazının başlığı Kıbrıslıların çok kullandığı bir söz. Karşınızdaki kişinin abartılı bir şekilde salladığını gördüğünüz zaman o şahsa yönelik “At da galedeyim” şeklinde kullandığınız ifadeyle aslında onun attığının farkında olduğunu hissettirmiş olursunuz, bunu anlayıp anlamamak tabi ki ona kalmış bir şey. Gelelim konuya, bölünmüş adanın işgal altındaki yarısında atanmış hükümetin başındaki şahsiyet ( Ünal Üstel) yalaka ve yaranmayı o kadar abartmış ki, Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında tam anlamıyla toprak olduğu gün, “Halkın moralini döviz artışlarını gerekçe göstererek bozmayın” diyebiliyor.

Üstel’in muhtarlık kadar bile itibarı olmayan (Muhtarlar halk tarafından seçilip o göreve getirilen kişilerden oluşuyor, oysa Ünal Üstel UBP Kurultayından ancak 5’nci sırada çıkarak başarısız bir siyasi olarak tarihteki yerini almıştır) makama nasıl atandığı gün gibi ortada dururken, aynı Ünal Üstel, çıkıp yukarıda aktardığım açıklamayı yapmaktan çekinmemiştir. İnsanların her geçen gün ayakta kalmayla sınandıkları bu ortamda kullandığı ifadelerin nereye gidebileceğini tartmaktan aciz bir siyasinin inatla bu şekilde konuşmasının altında yatan ana etken sadece 1 gün daha fazla o koltukta oturabilmek amacıyla yardaklık, yalakalık ve biat anlamın taşımaktadır.

Az da olsa siyasi etik sahibi bir siyasi figür, Türk Lirasının pula dönüştüğü bir ortamda “Cevizcinin çuvalından” oynamak yerine, nasıl tasarruf yapılacağını oluşturulacak uzman heyetlerle masaya yatırıp bu ölümcül sorunun çözümü yönünde kafa patlatır. Ama ne gezer, Ünal Üstel siyasi yaşamının son döneminde, aynen kendini o makama atayanlar gibi ( İtibardan tasarruf olmaz) mantığıyla tüm dünyanın tanımak ve ilişki geliştirmek için sıraya girdiği KKTC’nin itibarını düşürmemek amacıyla gece gündüz çırpınıyor. Şaka bir yana bu gidişat hiç de iyiye delalet değil. Bunu ben söylemiyorum, Uluslararası Ekonomi uzmanları, Türkiye’deki Ekonomi otoriteleri ve ülkemizin değerli hocaları TL’nin bu seyrinin sonunun çok da iyi olmadığı görüşünde…

Siz bakmayın Erdoğan’ın ta Amerikalardan Mehmet Şimşek’i Ekonomi politikalarının başına getirdiğini, aynı Şimşek yıllar önce yine bu dümenin başındaydı ve bir dayak yemeden Türkiye’den kaçıp gitmişti. Önümüzdeki günlerde belki döviz ateşi bir nebze sönmeye yüz gösterecek ancak Erdoğan, yine her şeyi bilen ve müdahale eden yapısıyla yine her şeyin içine edecek. Türkiye’nin bir sömürgesi durumundaki yarım adada ise işler bugünden çok daha kötü bir noktaya gelecek. İşte tam da bu noktada her geçen gün biraz daha yitirdiğimiz örgütlü mücadelemize sahip çıkmazsak yine çok kullanılan bir ifadeyle “Bizi şeytanlar bile kurtaramayacak”. Biraz karamsar bir yazı oldu ben de farkındayım ancak yarın ne olacağını da görmek için illa ki alim olmaya gerek yok. Sağlık ve dostlukla kalın…