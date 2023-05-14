YKP ve AKEL heyetleri Kıbrıs sorununu ve günlük hayatta Kıbrıslı Türklerin hayatını kolaylaştıracak imkânları konuştu

Kıbrıs sorunu, Genel Sekreter Stefanos Stefanou başkanlığındaki bir AKEL heyeti ile Genel Sekreter Murat Kanatlı başkanlığındaki Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) heyeti arasında Cuma günü yapılan görüşmenin odak noktasını oluşturdu.

Stefanos Stefanou görüşme sırasında YKP heyetine, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin Crans-Montana’da kesildiği noktadan yeniden başlaması ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında ortaya konduğu üzere, üzerinde mutabık kalınan çözüm zemini temelinde bir çözüme ulaşılması amacıyla yapacağı girişimler konusunda AKEL’in pozisyonunu aktardı.

AKEL Genel Sekreteri aynı zamanda, Kıbrıs sorunundaki uzun süreli çıkmaz nedeniyle hâkim olan karamsarlık ortamına rağmen, iki toplumlu girişimlerin ve eylemlerin güçlendirilmesinin ve yakınlaşma politikasının sürdürülmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. AKEL ve YKP heyetleri vatandaşların günlük yaşamlarının iyileştirilmesine ilişkin konuları da ele aldı.

AKEL heyetinde; Kıbrıs Sorunu Bürosu Başkanı Toumazos Tselepis ve aynı büro üyesi Stavri Kalopsidiotou de yer aldı. YKP heyetinde Sekreterya üyesi Halil Karapaşaoğlu ve Kemal Güçveren, Parti Meclisi üyesi Halil Paşa ve Emir Taşcıoğlu ile Yeni Kıbrıs Akademi üyesi Burak Kurtçebe de yer aldı

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da toplantıda Kıbrıs’ın kuzeyindeki son gelişmeleri aktardı… Kanatlı, bu toplantı öncesinde resmi gazete rakamlarıyla 101 yeni istisnai vatandaşlık verildiğini, 2022 yılında ise yasalar çerçevesinde 4,444 yeni vatandaşlık dağıtıldığını söyledi. Bu rakamların somut ifadesinin ise Akıncı-Tatar seçimindeki aradaki oy farkından çok daha fazlası olduğu gerçeğidir, yani o seçimden bugüne kadar herhangi bir seçimi kaybettirecek-kazandıracak kadar vatandaşlık verilmiş olduğu gün gibi ortadadır. Demografik yapının Kıbrıslı Türklerin seçimle iradesini yansıtabileceği koşulların çok uzağında olunduğunu belirten Kanatlı ayrıca Türkiye ile yapılan protokollerin de hızlandığını, geçen hafta sağlık protokolünün onaylandığını, bununla beraber tüm ilaç ve kamusal sağlık hizmetlerinin Türkiyeli kamu özel ortaklığındaki bir şirket aracılığı ile TC’li sermayedarların rantına açıldığını da aktardı. Kıbrıs sorununun çözümünün gecikmeye devam ettiği sürece bölünmenin kurumsallaşmasının süreceğini söyledi.

Önümüzdeki süreçte yeni bir rejim değişikliği dayatması ile karşı karşıya kalınması ihtimali olduğunu, Kıbrıs Türk Devleti adıyla bir başkanlık rejimine geçiş için referandum olasılığı olduğunu, olası referandumda “Evet”in bu fikrin desteklenmesi, “Hayır”ın ise KKTC’nin yaşatılması anlamına geleceğini dile getiren Kanatlı, böylesi koşullarda üçüncü bir yolun açılması gerektiğine vurgu yaptı. Kanatlı, bu şartlarda Kıbrıslı Türklerin sağlık, eğitim gibi alanlarda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin desteğini alabileceği yaşam koridorları açılmasının önemli olduğunu söyledi ve AKEL ile ne gibi işbirlikleri yapabileceklerini değerlendirmek istediklerini belirtti. Kanatlı konuşmasının sonunda Kıbrıs sorununun acil olarak çözümünün önemine tekrar vurgu yaptı ve bir çerçeve antlaşması ile tüm kesimlerin çalışma yapmasının önemini hatırlattı.