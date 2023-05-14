14/05/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 39 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/05/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/05/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/05/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/05/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/05/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 11/05/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 11/05/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 11/05/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,243TakipçilerTakip Et118AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 80 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor59:51 79 Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:56 78 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor01:00:00 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin