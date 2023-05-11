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Uzun lafın kısası
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80 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor
59:51
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79 Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:56
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78 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
01:00:00

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