Küba sancıları – Özkan Yıkıcı

Küba ABD nin dibinde bir ada. Atmış başından beri de ABD anbargolarında çırpınıyor. Sosyalist sistem eylimi nedeniyle, batının hep hedefinde. B.M. oylamalarında Birkaç ülke hariç tüm ülkeler, nerede ise anbargoların kalkmasını onayladı. Yine de malum Amerika gerçeği ile anbargolar devam ediyor. Öyle devam ediyor ki Pandemi döneminde dahi ilaç yapımı ürünlerin ülkeğe girişini ABD engelemelerle durdurdu. Bize emperyalizmin o malum güzel söyletilen sözlerin” demokrasi, özgürlük” laflarının nasıl pratikteki yalanını Küba üzerinden yarım asrı çoktan geçen dönemde yaşayarak anlayana öğretmektedir****

Küba yine, anbargo kurbanı oldu. Yakıt bulamayarak, daha doğrusu yeterli yakıta ulaşamayarak, tarihi gün olarak, uluslaraası katılımla gerçekleştirilen 1 Mayıs, bu yıl resmen yerel düzeyde yaşatıldı. Küba açısından, önemli bir sonuçtur yaşanan. Bizden de Kübaya gidip 1 Mayısa katılım oluyordu. Yüzbinle anılan yurt dışı katılımla 1 Mayıs meydanında dünya emekçileri ve devrimci senpatizanlar birleşiyordu. Bu yıl yakıt yetersizliği nedeniyle bu görkemli kutlama gerçekleştirilemedi. Küba açısından hem imaj hem de siyasal olarak sancılı bir süreçti.

Peki neden; her yıl sadece pandemi dışında neden Küba 1 Mayısta böylesi durumla karşılaştı. Nedeni hemen ABD gerçeği oluyor. ABD Kübaya her türlü madenin girmesine engel olmaya çalışıyor. Hele de enerji konusunda şirketlerinin de gücü, ülkelere uyguladığı baskılar sonucu, bu sonuç yaşandı. Kübanın ticari ilişkilerinin de bu konuda katgısı vardı. Genelikle Küba son dönemde enerji ihdiyacını Venezuela ile gideriyordu. Ağırlıklı olarak Venezuela Kübaya petrol verirken, Küba da Venezuelaya dokdtor ve öğretmen gönderip sağlık ve eğitimde yardımcı oluyordu. Bir anlamda takas yapıyordu. Böhylelikle enerji ihdiyacının bir kısmını Küba böyle gideriyordu. Ayrıca, petrolü işleyerek benzine dönüştürecek teknolojisi de çok zayıftı. Bu durum son dönemde lehine olması gerekirken, alehine işleyen bazı durumlar oldu. ABD teknolojik engeline takılma bir yana Ukrayna krizi de Kübanın alehine sonuç getirdi.

ABD Rusyaya karşı konulan anbargo nedeniyle petrol ihdiyacını giderme adına bir şirketini Venezuela ile ilişkiye getirdi. Venezueladan petrol alımına onay verdi. Bu durum, zaten yolsuzluklarla da iyice yıpramnan ve dövize ihdiyacı olan Venezuelayı hemen yönlendirmeğe kolayca getirdi. Satacağı petrol ile alacağı döviz nedeniyle Kübaya karşı verdiği petrolü azaltı. Buda Kübada yakıt sıkıntısına neden olmaya başladı. Bu neden başka ülkelere yapılan baskılarla da karşılık bulunca, Küba istetr istemez bu yıl ki Bir Mayısı uluslarrası görkemli boyutuyla kutlamasını iptal etmesine neden oldu. Yaşanan bu gerçek, elbet Kübaya imaj kadar, turizm geliri bakımından da önemli darbe vurdu. Kısıtlı kaynaklarla, Küba Bir Mayısı yerel düzeyde kutlamaya uğraştı. Bir anlamda senelerin ABD baskılarının zaman zaman vurduğu Küba gerçeği ile karşılaştık.

Tekrar edelim: Küba anbargolar nedeniyle sıkışıklar hep yaşadı. ABD öyle bir emperyalist vahşet uyguluyor ki insan unsuruna hiç dikat etmez. Kübanın hele de dibindeki bir ülkenin Sosyalizmi seçmesi, onu çıldırtmaya yetip artıyor. Yukarda da belirtiğim gibi sağlık sorunlarında dahi ülkede ölümlerin yaşanmasına hiç önemsemeden ilaç anbargoları, ilaç yapımındaki madelerin dahi ülkeğe girmesine engel oluyor. Küba bunlara karşın direnmeğe senelerdir uğraştı. Özellikle baştaki Sovyet gerçeğinin de yıkılmasıyla tek başına ada olarak ABD dibinde yaşanaya çalışıyor.

Yakıtın önemi tartışılmaz. Hele de tarımla Küba gerçeği de olaydaki önemi daha kolay aktarıyor. Bu yıl şeker kamışı üretiminde, kuraklık nedeniyle de beklenen katgı da kazanç ve şekerin kulanımı bakımından gereken kaynağın da kısılmasına neden oldu. Ek olarak illk defa net eksikliklerle kutlanamayan Bir Mayıs da olunca, birçok çevreye Küba da ne oluyor sorularını da genişleti.

Kısaca, Küba daha başlangıçtan beri devam edecek mni sorularıyla devam ediyor. Daha ilk adımdan ABD destekli Emperyalizmin anbargo ve siyasal paramiliter kurallarla yıkılmaya uğraşıldı. Giderek sosyalizmin de simgesi halinde örnek olarak kalan Küba, sağlıkta ve eğitimdeki önemli başarılarına karşın, oldukça sıkıştırılıyor. Bir Mayıs gerçeği Kübanın sosyalist simge açısından önemliydi. Bu yıl resmen engelenmesi sonucu ve Venezuela tutumları hepimize düşündürücü dersler vermesi gerekir. Emperyalis ezberle esruman kulanırken, Küba gerçeği hep bir yerde bulunarak algı operasyonlarına dikat etmek önemlidir. Gerçek, Küba sıkıştırılıyor. İnsani ihdiyaçları dahi engeleniyor. Kurulan ilişkilerde devreye giren ufak bir ABD müdahalesi ile nelerin olacağı da göründü. Ayrıca iklim bozulmasının da hiç katgısı olmasa da Kübanın da nasıl bedel ödediğini sadece bu yıl ki Şeker Kamışı kuraklık etkisi ile sertleşen doğal afetlerle Küba karşımızda duruyor. Sosyalist deneyim ve emperyalist gerçeklerin aynasıdır Küba. Şimdi de sancıları daha da artarak ayakta kalmaya çalışıyor.