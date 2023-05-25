KTOEÖS-KTÖS Kıbrıs’ın Kuzeyini kim yönetir? – Halil Karapaşaoğlu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası…

Türkiye’nin işgal ettiği Kıbrıs’ın kuzey parçasında…

Grevlerinin 3. gününe girdi…

Eğitim bakanlığı TC valiliğinden aldığı emirle…

Yeni bir yasa geçirmek istiyor…

Aslında Valilikteki eğitimden sorumlu Tcli memurlar…

Emir kulu UBP’li Çavuşoğluna bu yasayı geçirmesini dayatıyor demek daha doğru olur…

Önemli noktalar var bu yasa tasarısında…

Ben bazılarını sizlerle paylaşacam…

Neler var bu yasa tasarısında mesela?

İlköğretimde öğretmen kolejinden mezun olan öğretmenlerimiz ders veriyor…

Bu ortadan kaldırılıp TC üniversitelerinden mezun olanların da ilköğretimde eğitim verilmesini öngörüyor…

Atatürk Öğretmen Koleji yıllardır kapatılmak isteniyor TC tarafından…

Hem sendika kadrolarının yetişmesini istemiyorlar…

Hem de KTÖS’ün gücünü üye yapısını değiştirerek ortadan kaldırmak istiyorlar…

Bunun yanında TC’den öğretmen akışının gerçekleşmesinin önünü açmak istiyorlar…

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel…

Gazeteci Serhat İncirli’nin programına katılmıştı…

Hoca şu an itibariyle 250 Tcli öğretmenin…

Yani TC’den getirilmiş öğretmenin eğitim sisteminin içinde olduğunu söyledi…

Bunu ilköğretimde de yapmak istiyorlar…

Neden?

Burada yeterince mezun çocuğumuz yok mu?

Bizim çocuklarımız işsiz kalırken…

Buralarda tutunmak için sebep bulamayıp göç ederken, neden TC’den öğretmen getiriyorsunuz?

Okul öncesi öğretmenliği bölümlerine de TC’den öğretmen getirmek istiyorlar…

Yani ortaeğitimde, ilköğretimde ve okul öncesinde…

Bütün kadroları Tcli öğretmenlerle doldurmak istiyorlar…

Neden?

Kim kendi gençleri göç ederken sömürgecisinden öğretmen “ithal”i gerçekleştirmek ister?

Yasada başka teknik detaylarda var çalışma saatleriyle…

Rehber öğretmenlerin statüleriyle ilgili…

1974 yılından bugüne…

TC valiliği okullarımızda taş taş üstüne koymadı…

Kıbrıslı Rumlardan kalan okullar dökülüyor…

Çocuklarımız çadırlarda ders yaptı…

Çadırları sular bastı…

Namık Kemal Lisesi’nde bir öğrencimizin başına neredeyse tavan düşecekti…

Okullarda spor tesisleri yok…

Rehber öğretmenlerin öğrecileriyle görüşme yapacakları odalar yok…

Türkçe bilmeyen ulaslararası öğrenciler plansız bir şekilde eğitim sistemine sokuldu…

Yeterli okul yok…

Yeterli öğretmen yok…

Özel okullar büyüdükçe büyüyor…

Kamu okullarında eğitim düştükçe düşüyor…

Lise mezunu öğrencilerimiz “Cypriot” kelimesinin bile ne anlama geldiğini bilmiyor…

Kıbrıslı Türk toplumu korkunç bir cehaletin içine sokuluyor…

Burasını kim yönetiyor?

Siyasilerimize siyasal suikastları kimler düzenledi?

Neden hepsi faili meçhul olarak kaldı?

Patlayan bombaları, kurşunları nasıl unutursunuz?

Can güvenliği olmayan bir siyasetçi sizin hak ve çıkarlarınızı nasıl savunacak?

Buraya nüfusu kim taşıyor?

Gerek tehdit ederek gerekse nüfus taşıyarak seçimlerimize kim müdahale ediyor?

Kendi parti başkanını bile seçemeyen UBP, kendi halkının yararına eğitim politikaları belirleyebilir mi?

Çocuklarınıza bir ev bir araba…

Kıbrıslı Rumlardan gaspedilmiş arsalar bırakabilirsiniz…

Çocuklarınızı gerçekten seviyorsanız, onların geleceğini gerçekten düşünüyorsanız, onlara demokratik bir ülke bırakın…

Özgür olan…

Adil olan…

İşgal edilmemiş olan…

Hesap sormaya kalktığı zaman, işten atılmayacağı…

Demokratik bir ülke bırakın…

Kim yönetir buraları? Kim karar verir?

Hesap sorun!