Ağıtlar ve direnişlerle Mayıs ayının seherinden- Özkan Yıkıcı

Mayısa girince güller bir başka açar. Esen yeler adeta birşeyler fısıldar. Yükselen karanfilerden demet demet oluşup mezarlara taşınır. Kızıl gülerin adeta yudum yudum suya karışıp içilecek gibi olur. Her sabahın seherinde mutlaka bir anı gelip sizi sarmalar. Tarihin ektiği çiçekler açmaya başlar. Her birinin önemli öyküsü vardır. aAkılda kalacak önemli nefese karışacak tomurcukları var. Yeler esince de çiçeklerin kouları etrafa saçılır. Kızıl gülerin direniş şarkıları, rüzgarla seslendirilmeğe katılır. Yellerle uçuşup yüreklere doğru yönelir. Bir başka olur Mayısın seheri. Direnişler ve ağıtlarla adeta türkülerin dili, öykülerin destanları ve tarihin aydınlık yüzü haline gelir. Yaşatanlar yaşatmaya ve birileri de korkularından unuturma veya saptırmaya girişir. Ama, öylesine derin köklerle çiçekler toprağa kök saldı ki kolay kolay sökülemez. Karların sert yağışından dahi direnerek kurtulurlar. Bir başka tarih yazıldı Mayısın gelişiyle, seherin tan vaktinde.***

Bir mayıs direnişleriyle karşıladık Mayısı. Yükselen dünya emekçi direnişlerinin destanları ve kazanımlarıyla adeta yılların önemli günü haline gelindi. Mayısın ilk günü sınıfsal ezilenlerin nerede olduğunu meydanlarla anlamaya çalıştık durduk. Artık Mayısın seherine ulaşırken, işçi emekçi direniş, mücadele günüyle meydanlara merhaba diyoruz…

Sonra geliriz Dört Mayısa: bir ağıtın öyküsüyle karşılaşırız. Karadenizin dalgalarıyla yarışan, çarpışan Terzi Fikrinin ceza evinde işkenceler altında katledilişi kızıl gül ağıtın na ulaşırız. Bu Fikri Sönmez ki yaptığı güzel işler nedenidyle katledilen Fatsa belediye başkanı idi. Karadenizin bu ilçsinde hem de tüm partiler karşısında zafer kazanarak seçildi. Bir yıla aşkın dönemiyle öylesine eserler yaratı ki Fatsa dünyada örnek gösterilen belediye oldu.

Terzi Fikri, eşitlik gerçekleştirdiği için, yönetimde kamusal önemi kurumsallaştırdığı için, fındık başta olmak üzere üretici ve tüketiciği aracının elinden kurtarıp daha fazla kar ve lucuz fındık sağladığı için, suçları azaltıp sıfırlama aşamasına dek getirmesi sonucu, yine ilçede kardeşli ile ortak yaşamın tadını oluşturduğu için, işkence altında katledildi. Suçlu görüldü. Ordu sanki bir ülkeği işkal eder gibi Fatsaya girip önemli nifusu göz altına alıp cezalandırdı. Güzel olana karşı kapitalizmin faşist uygulamalarını Fatsada yaşandı. Bunu sağlayan ve kısa zaman içinde devrimci belediyeciliği festivalden üretime yaşatığı nedeniyle Terzi Fikri ve önemli Fatsa halkı zindanlarla buluşturulup katledildiler.

Dört Mayıs da Terzi Fikrinin artık zindanlarda işkence altında hayatda kalamama sürecine girdiği ve üstünden ağıtlar yapılan belediyef başkanı olarak örnek gösterilen yerel yönetim şekliyle tarihselleşti….

Geldik Altı Mayısa: Buda Türkiye yakın tarihinin başka bir karanlık cinayet sayfasını oluşturuyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin inan dar ağacında can verdi. Ölürken dahi “Türk ve Kürt Halklarık” ifadesiyle idama gitiler. Türkiye devrimci sosyalist harfeketi bakımından önemli liderlerdi. Suçları, daha güzel ve eşitlikli sosyalist Türkiye oluşturmaktı. Onları yine 12Mart Faşizmi halka da göz dağı vermek, korkutmak için idam edildikelri herkes tarafından kabullenildi. O denli mücadele verirken görüşlerini de birlikte savundukllar ki onların idolojilerine karşı olanların dahi senpatisini kazandılar. Hele idam için parlementoda evet oyu veren partiler şimdi sanki onlar dyeilmiş gibi utanmadan onları savunmaya çalışmaları da tek kelime ile utanmazlıktır.****

Yukarda mayis seherinden koparılan yaprak gibi birkaç gül anısatıcı yaşannan aktardım. Karadeniz dalgalarından Bir Mayıs alanlarına, idam sehbalarından yüksek dağlara onca direniş ve ağıtlarla büyüyen gerçek tarih karşısında elbet söylenmesi önemli bazı uyarılar da vardır. Resmi idolojiler iki önemli taktik uygular. Ya yaşananları unuturarak yok saydırtmak, yaşanmamış gibi algılatılıp kendilerine karşı olmanın önemli esrumanların oluşmamasına oynar. İkinci “ki bu daha da tehlikeli”, Denizlerde olduğu gibi siyasal görüşlerinden boşaltılarak, yaptıkları mücadeleği hiçeleştirerek, popilis resmi kültür haline sokmak istemelidir. Daha da çirkini, bu sayılan olaylarda yeni sistem ve sosyalizim ne şekilde varken, bugünlerde resmi idoloklar bu kişileri veya olayları kendi idolojik terkisine koyup, adeta onların mücadelesini imtihar etirip kendilerine devşirmeğe çalışırlar. Özellikle Deniz Gezmişi Kemalist yapma, iyi çocuk demek, onun kendilerine yakın olduğu imajlarla adeta verdiği mücadele sonrası idam edilmesi ardından siyasal imtiharına oynamaya çalışıyorlar. Bu nedenle siyasal yakın tarihi hem anımsatmak hem de önemli konularda tekrardan anlatmak kaçınılmazdır.

Ne yazık bizde de aynisi net şekilde aşandı. Hele de sistemle buluşup geçmişi de kendileri gibi teslimiyetvci ve karşı tarafa angaje etmeler epey yaygınlaştı. Biz unuttukça, gerçeklerden kaçtıkça, tarihlerinde devrimci ve ilerici mücadele edenleri ne yazık sistem kulanma koşullarında kulanmaktan hiç kaçmıyor. Onun için yukardaki 3 örneği doğru olarak anlamamız şart. Mayısın seherindeki açan kızıl gülerin üstüne enilerini ekleyerek yarınların güzel günlerini kurmaya önem verelim.