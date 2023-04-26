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Uzun lafın kısası
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77 Yılmaz Parlan ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
56:35
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76 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
54:47
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75 Barış Parlan ve Murat Kanatlı TC protokollerindeki e devlet uygulamaları üzerine konuşuyor
58:11

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