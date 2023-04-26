26/04/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 60 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/04/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,247TakipçilerTakip Et116AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 77 Yılmaz Parlan ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor56:35 76 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor54:47 75 Barış Parlan ve Murat Kanatlı TC protokollerindeki e devlet uygulamaları üzerine konuşuyor58:11 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin