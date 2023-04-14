14/04/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 23 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/04/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,247TakipçilerTakip Et115AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 72 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:56 72 Kemal Güçveren, Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:17 71 Alpay Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor51:57 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin