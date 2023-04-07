07/04/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 41 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/04/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/04/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,247TakipçilerTakip Et113AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin 70 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor57:20 69 Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:11 68 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor55:01 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin