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Uzun lafın kısası
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70 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor
57:20
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69 Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:11
Video thumbnail
68 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
55:01

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Uzun lafın kısası