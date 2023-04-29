İsyanımız işgale demek, özelleştirmelere karşı emeğin haklarını savunmak için 1 Mayıs’ta #sokaktayız!

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası yaptığı açıklamada TC’nin sömürgeci, neo-liberal dayatmalarına karşı, emeğin haklarını savunmak için herkesi ortak 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı. Açıklamada, YKP’nin 1 Mayıs, Pazartesi günü 17:00’de YKP Genel Merkezi önünde buluşup Kuğulu Park’tan başlayacak ve ara bölgede iki toplumlu eylemle son bulacak yürüyüşe katılacağı da belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bundan 75 yıl önce, 1948’de CMC madenlerinde Kıbrıslı emekçiler birlikte direnmişler, 1 Mayıs’ı birlikte kutlamışlardı…

Bundan 65 yıl önce, 1958’de Kıbrıslılar yığınsal olarak son kez 1 Mayıs’a birlikte çıkmışlar, sonrasında faili belli saldırılar, cinayetler ve zorbalıklarla emekçiler uzun yıllar 1 Mayıs’ı bir arada kutlayamamışlardı…

Egemenlerin tüm dayatmalarına ve bölücü, şoven, milliyetçi politikalarına karşı, 1 Mayıs için bu yıl da yine sokakta olacağız…

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ın her iki yanında da neoliberal saldırganlık ve dayatmalar farklı kurumların aracılığı ile tüm hızı ile sürüyor…

Türkiye’nin işgali ve fetih siyasetinin sonucu olarak ortaya çıkan TC asker – sivil bürokratlarının ve işbirlikçilerinin oluşturduğu yönetimin ayrılıkçı politikalarının yarattığı yıkım Kıbrıs’ın kuzeyinde tüm yakıcılığı ile kendini ortaya koymaya devam etmektedir… Neoliberal saldırganlığın tüm izlerini TC’nin dayattığı yıkım protokollerinde, ekonomik paketlerde bulmak mümkündü, bir süredir de bu ekonomik dayatmaları ayrıca siyasal dayatmalarla şekillendirmektedirler. Başkanlık rejimi bu siyasal dönüştürme dayatmasının parçasıdır. Talep edilen, TC’nin her istediğini yapacak bir kişi elinde tüm yetkilerin toplanması ve onların kul-kölesini seçimle iş başına getirme projesinin hayata geçmesidir. Yeni imzalanan ve herkesten saklanan yeni paketin de içeriği de diğerlerinden farklı değil, hatta daha kötü olacağına emin olduğumuz koşullarda gizlenen yıkım paketine karşı sesimizi yükseltmek için de sokakta olmamız gerek…

1 Mayıs’ın ortaya çıkışı, çalışma saatlerinin düzenlenmesine yönelik ortaya konan direnişle olmuştu. Kıbrıs’ın kuzeyinde 40 saatlik haftalık çalışma süresine uyan hiçbir özel sektör kalmamış durumdadır. Kıbrıs’ın kuzeyinde de günde “8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!” klasik sloganı ile sembolleştiği 8-8-8 hakkını almak için hemen şimdi mücadeleyi yükseltme zamanıdır… Böylesi koşullarda herkese haftalık 40 saat, güvenceli, sendikalı İŞ diyoruz! Bu talep için de mücadeleyi yükseltmeye kararlıyız…

Neo-liberalizmin saldırganlığı sürüyor ama direniş geleneği de sürmeli, sokak kazanmalı!

Elektriğin AKSAya, havaalanın Taşyapı’ya, sağlığın USHAŞ’a, telefonun Türk Telekom’a peşkeş çekildiği yerde, geleceğimizi kazanmak için direnmemiz ve dayanışma için sokakta olmamız gerek…

Böylesi zamanlarda isyanımız işgale pankartlarımız ile sokakta olacağız, seni de yanımıza çağırıyoruz…

Dünden bugüne bizlere miras kalan “KIZIL 1 MAYIS yaşıyor, yaşatacağız!” sloganına sahip çıkıyoruz ve diyoruz ki; “YKP, neo-liberal dayatmaya karşı, emeğin haklarını savunmak için herkesi 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırır!”

YKP, 1 Mayıs, Pazartesi günü saat 17:00’de YKP Genel Merkezi önünde buluşup Kuğulu Park’tan başlayacak yürüyüşe katılacak. Tüm üye, sempatizan ve parti dostlarımızı katılmaya çağırırız!

Ortak 1 Mayıs’ta Kıbrıs’ta çözüm ve barış taleplerimizi dile getirmek, dayatmalara karşı direnişimizi birlikte yükseltmek amacıyla bu coğrafyada yaşayan herkesi ortak eyleme katılmaya çağırırız…

Ara bölgedeki Çetinkaya Sahasındaki ortak 1 Mayıs’a katılım için Lefkoşa’nın kuzeyinde saat 17.30’da Kuğulu Park’ta buluşup Lefkoşa sokaklarında her dilde sloganlarımızla bizi birleştirecek ortak eylem alanına yürüyelim, bu davet Kıbrıs’ta yaşan herkese!